De Mala Rodríguez a Palito Ortega: Luciano Pereyra vuelve recargado

Luciano Pereyra tiene razones para descorchar y brindar. “Estoy con toda la energía y la felicidad que implica tener un nuevo material, tener un nuevo disco, tener nuevas canciones”, dice precisamente con respecto a su escenario más reciente: la salida de su nuevo álbum, Hasta el alma, el que incluye colaboraciones con Pedro Capó, Mala Rodríguez y, sobre todo, Luis Fonsi, con quien coincide en la balada Siesta de verano.

Una serie de renovadas coordenadas que también lo traerán a Chile, el país donde su nombre ha acumulado éxito y popularidad, con un trabajo de años que ha redundado en buenos frutos, conquistando escenarios como el Movistar Arena o el Festival de Viña del Mar.

De hecho, en poco más de un mes, retorna para dos presentaciones: el 24 de noviembre en el mismo Movistar Arena y el 25 del mismo mes en el Gran Arena Monticello.

“Hay una relación hermosa que hemos construido a través de los años y poder regresar con un nuevo disco a un lugar tan lindo como lo es el 24 de noviembre en el Movistar Arena y el 25 en el Gran Arena Monticello, llegar a Chile una vez más con un nuevo disco y nuevas canciones y haciendo un repaso musical por aquellas canciones que fueron parte de mi historia y celebrar nuestros 25 años con la música, me tiene más que contento y entusiasmado y muy ansioso ya porque llegue esta fecha para el reencuentro con todo el público de Chile”, califica el intérprete que en su fórmula ha cruzado pop, balada, raíz latina y folclore, entre otros lenguajes distintivos.

“Yo creo que ese es el efecto maravilloso y mágico que tiene la música que no entiende de fronteras. De haber grabado con artistas como Lang Lang de China, el mejor pianista del mundo, a Los Ángeles Azules o Alejandro Fernández de México, como Lucero, Luis Fonsi y Pedro Capó de Puerto Rico, la Mala Rodríguez desde España, a mí me toca desde Argentina. La música hoy no entiende de fronteras y nos enseña que la música no es para comparar, sino para disfrutar y si encima, la disfrutás con amigos y la compartís con amigos, aún mucho mejor”, expresa.

¿Y en qué están inspirados los nuevos temas? “En la vida, porque hay muchas canciones que tienen que ver también con este proceso tan hermoso, que es el de vivir y el de crecer, el de seguir aprendiendo, donde está el amor, donde está el desamor, donde recordás cosas de tu infancia como en esta canción junto a Luis Fonsi Siesta de verano, en donde uno se acuerda las siestas de los veranos en la niñez. Una canción que le debía, y se la dediqué y que me dediqué como fanático, y a los fanáticos, porque siempre digo que uno se termina haciendo fans de sus propios fans. Hay muchas canciones por descubrir en este material, con diferentes sonidos también, un poco de paseos por algunos colores de música española, algunos colores de música mexicana, así que estoy contentísimo por el resultado de Hasta el alma”.

Eso sí, Pereyra no siente que haya arrastrado de vuelta a Fonsi hacia las melodías más románticas. “No, yo no llevé a nadie a ningún lugar, solamente lo invité a Luis a cantar una canción como Siesta de verano. El agradecido soy yo de que Luis haya aceptado cantar esta canción conmigo. Un artista que quiero, que respeto y que admiro, no solo como artista si no también como persona, para mi es un gusto muy grande grabar con él y cuando tenía la canción terminada, ya escrita, lo llamé y le encantó la canción, y a veces uno piensa que las canciones están escritas, hasta que aparece letra y música, también un poco de él y encima pone su gran voz y el resultado es éste del cual estoy muy feliz”.

Con Mala Rodríguez, la química fue similar. Aunque, claro, se trata de una figura distinta a Fonsi, surgida en el hip hop, el rap callejero y la música urbana. ¿Otro más? El álbum también tiene a Palito Ortega, ícono y clásico del cancionero argentino.

“Haber escrito una canción con una leyenda y un artista tan grande como Palito Ortega para mi es un privilegio. Hace muchos años, él me dijo que estaba escribiendo una canción y me dio solamente un pedacito del estribillo y me dice: no, si vos querés grabála, escribíla, hacé lo que quieras y nunca me salía nada, hasta que el año pasado pudo salir todo lo que tenía para escribir sobre esa canción y nada, es como decir, bueno tengo el honor de haber escrito una canción junto a Palito Ortega, o sea como check así, increíble. Es un gusto enorme que pude darme de decir y el día de mañana contar que escribí una canción con un grande como Palito Ortega”, remata.