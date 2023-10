La historia de Omar Acosta, el excantante de BBS Paranoicos cuya repentina muerte impacta a la música chilena

La adolescencia de Omar Acosta estuvo marcada por el rock pesado y por su sueño de formar una banda.

Carlos Tapia, quien en esa época fuera compañero de Acosta en el Liceo Ruiz Tagle de Estación Central, mantiene un recuerdo imborrable: “Conocí a una de mis bandas favoritas por él. En ese tiempo me regaló el casete del Cowboys From Hell (1990) de Pantera y a los años después el Vulgar Display of Power (1992)”.

La muerte del excantante de BBS Paranoicos y líder de Bonzo provocó profundo pesar en el mundo de la música y en sus más cercanos. El cantante sufrió un paro cardíaco fulminante este jueves 19, mientras estaba visitando a su madre en Isla Negra, Región de Valparaíso. Tras sufrir el ataque, fue llevado hasta un centro hospitalario, pero murió en el camino. Tenía 45 años.

Tapia se enteró de la muerte de su excompañero de colegio por un grupo de WhatsApp donde se encuentran los exalumnos de esa generación del mencionado liceo. La noticia caló hondo y pocos podían creerlo. “Era desordenado, pero era más inteligente que la cresta. Me acuerdo que se eximió de inglés. Cuando empezamos con clases de inglés lo eximieron altiro. Era seco. No sé si la mamá era profesora, pero él cachaba y se eximió. Pero me acuerdo que era muy desordenado el guatón”, recuerda Tapia.

Omar Joel Acosta Villanueva llegó a vivir a la Villa La Arboleda en Lo Errázuriz a los nueve años. Provenía de una familia monoparental, liderada por su la figura materna. La periodista Rossana Montalbán retrató su infancia en el libro Tanto Insistir, que recoge la biografía de BBS Paranoicos y que fue publicado en 2021. En el texto se señala que Omar fue acercándose a la música gracias al “apoyo irrestricto” de su madre, una melómana que le traspasó la predilección por artistas como Pat Benatar y el pop de los años 50. Sus primeras composiciones las realizó con amigos del barrio, en su etapa escolar, hasta que logró adquirir su primera guitarra: una Washburn Lyon.

“Nosotros le llamábamos con cariño guatón Omar. No porque fuera guatón, sino porque nosotros éramos muy flacos en ese tiempo. Compartimos la enseñanza media. Él repitió un año, no me acuerdo si primero o segundo medio. Típico que en esa época, como era repitente, no todo el mundo se le acercó desde el primer día y se sentó atrás con el grupito de los desordenadas, que éramos todos desordenados. Congeniamos súper bien, siempre fue súper alegre. Con la talla ahí como se le veía hasta ahora, siempre sonriente, siempre con la buena onda”, recuerda Manuel García, otro compañero de colegio de esa generación del 96.

“Su afinidad con la música la tuvo de siempre. Su grupo de cabecera, como muchos de nosotros, era Iron Maiden. Siempre rayamos mucho la papa con el Powerslave (1984). Él nos guio a muchos a que nos gustara mucho más la música”, agrega García, quien es conocido entre sus compañeros como “Zhagy”. “Siempre sabía las nuevas tendencias y grupos que uno ni cachaba”, complementa Tapia.

García recuerda una anécdota musical junto a Acosta. “Una vez tocamos en un festival que había en el colegio con dos compañeros, Aníbal y Cristián. Esto tiene que haber sido en el 95. Tocamos Astro Zombies de Misfits, Muevan las industrias de Los Prisioneros, arreglada a la onda de nosotros, Corazón desilusionado de Machuca y Por qué te vas. Creo que ahí nos cortaron porque se estaba formando el desorden en el colegio. Es una de las lindas anécdotas que me acuerdo, de haber incursionado un poco en la música. Fue la primera vez que toqué en un escenario y fue junto a él”.

“Siempre fue líder. No era bueno para los deportes, pero lo completaba con lo que era la música”, recuerda García con emoción, y agrega: “Todos estamos en shock”.

“Nunca se le fueron los humos a la cabeza, pese a ser uno de los más reconocidos dentro de la escena punk rock. Un tipo inteligente. Recuerdo que no escribía en algunas clases solo ponía atención. Desde ahí ya era fanático de la música”, agrega Bernardino Camousseight, otro compañero de colegio.

El gusto por el heavy metal, y particularmente por la Doncella de Hierro, llevó al fallecido músico a buscar ese sonido en Bonzo, banda que fuera una suerte de proyecto paralelo a BBS Paranoicos. Así lo señaló en una entrevista con este reportero en Rockaxis, de 2018, donde comentaba sobre el lanzamiento del disco Bola Extra. “En cuanto a sonido me gusta harto el heavy metal de los ochenta. No sé, me acuerdo ahora, conversando con el sonidista más o menos de referencias, le mostraba un disco que me gusta caleta de Judas Priest, el Point of Entry. Discos de Maiden también de los ochenta. Como el Killers, el Iron Maiden, el Piece of Mind”.

La importancia de la figura materna

En su libro, Montalbán señala que el gusto por la música de Acosta, y su ánimo de seguir una carrera en ese sentido, lo llevó a tomar clases un año en la Escuela Moderna de Música, en la escuela de música de la SCD, y luego con clases particulares. “Para él fue el paso de los juguetes a tomar la guitarra, de los juguetes a los discos. Esa fue su relación desde muy temprano con la música”, dice Montalbán a Culto.

La periodista pone el acento en la importancia de la figura materna con la que contó el músico. “Ella mantuvo siempre a flote todo de una manera dedicada, comprometida y relativamente exitosa. Es una familia que logra mantener sus ingresos económicos. Su mamá es una trabajadora, profesional, hasta los últimos días antes de su jubilación. Entonces, ahí hay una estructura muy fuerte apoyándolo que le permite desarrollar su afición por la música, su decisión por la música, porque él se planteaba siempre como músico. Aún sabiendo las dificultades y pellejerías que esto acarrea en el contexto de Chile en que la música sigue siendo un trabajo muy sacrificado y poco remunerado en sus distintos frentes a menos que seas un músico muy famoso”.

“Esa es una de las grandes características que lo definen como músico. Este apoyo de la madre. Esta figura materna, y paterna a la vez, que es muy importante para él, que le da esa seguridad, ese apoyo, ese amor, la seguridad afectiva y económica que le permiten seguir desarrollándose”, comenta Montalbán.

“La mamá era muy melómana, escuchaba mucha música. Buena para cantar, una mujer que se levantaba cantando”. Acosta reconoció la influencia de su madre en ese puntapié inicial. Como una suerte de homenaje, en algunos shows se le vio vistiendo una polera de Pat Benatar, la cantante favorita de su mamá.

19 DE MARZO 2022 / SANTIAGO La banda nacional Bbs Paranoicos, se presenta en el escenario AXE Stage durante el segundo día de la décima edición de Lollapalooza Chile 2022 en el Parque Bicentenario de Cerillos. FOTO: FELIPE CONSTANZO / AGENCIAUNO

La salida de BBS Paranoicos

Acosta llegó al emblema del punk nacional a mediados de los noventa, cuando el grupo se encontraba en la composición de uno de sus discos insigne: Hardcore para señoritas (1997). Posterior a la salida de Alex “Hormiga” Patiño, Acosta asumió la voz principal, que lo mantuvo en ese rol hasta 2022. Ese año salió del grupo por “diferencias irreconciliables” con los demás miembros.

Por ese entonces se hizo pública una denuncia en redes sociales donde se acusaba que Acosta había tenido un episodio de violencia con su pareja. Posteriormente, la mujer realizó un post en una publicación de los BBS Paranoicos abordando el caso, reconociendo discusiones. “Información de esta denuncia fue filtrada por parte de gente inescrupulosa y un supuesto grupo feminista que hasta la fecha no se ha comunicado conmigo para saber mi versión de los hechos, no considerando las consecuencias que esto podría traer a mi vida y a las de mis hijas. Haciendo amenazas a la banda si no sacaban a Omar”, escribió en ese entonces la mujer, y agregó: “No creemos ser los únicos que han tenido problemas y somos personas”.

“No hay palabras, solo impotencia, solo tristeza”, señaló hoy el conjunto punk en un comunicado que fue acompañado por una foto en negro, en señal de duelo. “Es aun más triste saber que la vida, después de tanto tiempo, termino por llevarnos por caminos distintos, rutas que nadie quería transitar, sin embargo nada podrá borrar los recuerdos, las alegrías y los momentos difíciles, ni el tiempo, ni la distancia”, se agregó.

El cantante se encontraba realizando presentaciones tanto con Bonzo como solista, donde recorría parte de su extenso paso por BBS Paranoicos. De hecho se presentaría con Bonzo este sábado en Mi Bar, en Providencia, donde mostrarían nuevas canciones en un show de larga duración. Pero el destino quiso otra cosa.

Sus funerales se realizarán en el cementerio Parque del Sendero de Maipú este sábado. La salida desde el Salón Velatorio se realizará a las 11.00.

