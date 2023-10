Amenaza de paro nacional y una renuncia: los flancos que vuelven a remecer al Ministerio de las Culturas

Por una hora y media estuvieron reunidos este miércoles 18 de octubre los representantes de la Asociación Nacional de Funcionarios/as de la Subsecretaría de las Culturas y las Artes (ANFUCULTURA), con la ministra de las Culturas, Carolina Arredondo. El encuentro -el segundo entre ambos desde que la secretaria de estado asumió en agosto pasado- tuvo como eje la situación crítica de la implementación del Plan de Fortalecimiento Institucional, clave en el final de la paralización de funcionarios que terminó en junio.

Sin embargo, la situación no se ha aquietado. El Plan de Fortalecimiento Institucional, el que fue elaborado durante la pasada movilización, apunta a solucionar la compleja implementación de la orgánica ministerial, un asunto pendiente desde hace años, incluso desde los días de la segunda administración de Sebastián Piñera. Pero desde ANFUCULTURA, advierten que el gobierno no ha cumplido los acuerdos y que en la partida presupuestaria 2024 no se están considerando los recursos para su implementación. Acusan que el Plan “se han implementado de forma lenta y desordenada”.

Edificio Ministerio de las Culturas las Artes y el Patrimonio

“La propuesta del Gobierno para 2024 no considera los recursos para dar continuidad al Plan de Fortalecimiento Institucional, acordado al finalizar nuestro paro nacional de junio, fundamental para la implementación definitiva de nuestro Ministerio y, para responder como corresponde a las demandas de la ciudadanía destinataria de nuestras políticas, planes y programas”, explican desde el organismo en un comunicado.

Por ello, pasaron a una primera etapa de movilización. Desde el jueves 12 de octubre, y en conjunto con la ANEF, se realizó una protesta frente a la Dirección de Presupuestos. A esta se sumó el paro de advertencia que el lunes 16 y martes 17 realizaron las bases de ANFUCULTURA en Arica, Valparaíso y Los Lagos. Desde la gremial advierten que la movilización va a ir escalando y no se descarta la posibilidad de un nuevo paro nacional.

“Tanto la ministra Arredondo como la subsecretaria Salas no han tenido la capacidad de impulsar estos acuerdos en las instancias donde corresponden. Y eso hoy día nos tiene en un estado de movilización nacional, ad portas de una nueva movilización nacional -señala Jorge González San Martín, presidente nacional de ANFUCULTURA-. Nosotros no queremos llegar a ese estado, para nosotros es doloroso un paro porque dejamos de hacer nuestro trabajo, dejamos de servir a las comunidades, dejamos de servir a los ejecutores de proyectos culturales. Pero este gobierno tiene que hacerse cargo de los compromisos que adoptan sus autoridades”.

Desde la asociación, señalan que a su juicio, la falta de recursos para el Plan de Fortalecimiento golpea en los ejes prioritarios del acuerdo. Uno de ellos, es la nivelación de las brechas salariales, que es un anhelo que ha estado en el corazón de las movilizaciones. El punto crítico ocurrió al incorporar en la Ley de presupuestos 2024 un punto que les llamó la atención. Aseguran que se incorporó más de 340 millones para asignaciones de funciones críticas al personal asesor y directivo de confianza política del ministerio y de la Subsecretaría de las Culturas y las Artes.

La asignación crítica es una facultad de la jefatura de un servicio para asignar un incremento del salario de una persona por su responsabilidad. En la discusión del Plan de Fortalecimiento Institucional se consideró una rebaja de las asignaciones. Por ello, dicen desde la gremial, les sorprendió la situación de los recursos ya que a su juicio, no son suficientes para la implementación del plan.

La asignación está incorporada en la partida 29 del proyecto de Ley de presupuesto, correspondiente al del Ministerio de las culturas. En específico en el punto e de la glosa número dos, la que señala: “e) Autorización máxima para cumplimiento artículo septuagésimo tercero de la Ley N° 19.882, Asignación por Funciones Críticas: N° de personas: 19. Miles de: $ 342.586″.

Todo el asunto fue planteado en la reunión con la Ministra Arredondo. Allí se acordó un nuevo calendario para la implementación del reglamento orgánico, además se hacer notar la molestia por la situación de las asignaciones. Una fuente consultada por Culto señaló que la secretaria de estado manifestó su voluntad de avanzar en el cumplimiento del plan. Aunque la posibilidad de una nueva paralización sigue latente.

Culto solicitó una reacción del Ministerio de las Culturas sobre el tema. Hasta el cierre de esta edición, aún no había una respuesta.

Renuncia secretaria ejecutiva de las Artes

El martes 17 de octubre, la Subsecretaría de las Culturas y las Artes informó la renuncia de la secretaria ejecutiva de Artes de la Visualidad, Alessandra Burotto Tarky. Se trata de la primera salida de una autoridad a consecuencia de las renuncias de dos de los siete proyectos preseleccionados para ser expuestos en el pabellón chileno de la 60º Bienal de Venecia. De momento, el puesto lo ocupó una subrogante.

Los dos proyectos en cuestión, eran el del artista Patrick Hamilton y por la dupla integrada por Cristóbal León y Joaquín Cociña. A través de una carta, el equipo de Hamilton mostró su disconformidad con el cambio de espacio del pabellón que ocupaba Chile desde el año 2009 y con “la inexplicable alteración del cronograma y los plazos previstos”.

Patrick Hamilton

En charla con Culto, Hamilton se explayó sobre su molestia. “Yo ya me lo tomo como humillación al sector de las artes visuales. Dentro del Ministerio hay unas personas, que no es la ministra, que son negligentes, que son indolentes, que hacen lo que quieren”, opina. “Yo voté por Boric. Yo no estoy en contra del gobierno. Estoy en contra de la organización de un concurso que ha sido completamente inepta”.

El jueves pasado, Burotto había emitido una declaración pública respondiendo a las críticas de los participantes. Mientras, el pasado 13 de octubre la ministra Arredondo ofició a la subsecretaria de las Culturas y las Artes, Noela Salas, solicitándole “disponer procedimiento disciplinario” para clarificar “eventuales irregularidades” en torno a la organización del pabellón chileno de la Bienal de Venecia 2024.