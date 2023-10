A Green Day el sueño americano lo está matando

Ya está disponible lo nuevo de Green Day. Se trata de The American dream is killing me, primer sencillo que abrirá el álbum de estudio N° 14 de la banda. Salvadores , que aparecerá el 19 de enero de 2024.

The American dream is killing me es una de las últimas canciones compuestas y grabadas por Green Day para Saviors . “Apenas cortamos el tema, dijimos: `Está bien, éste va primero’” , afirma Billie Joe Armstrong, quien describe la nueva canción como “una mirada sobre la forma en que el sueño americano tradicional deja de funcionar para muchas personas, en realidad la forma en que lastima a muchas personas”.

Grabado en Londres y Los Ángeles, Saviors es la colaboración más reciente entre Green Day y el productor ganador del Grammy Rob Cavallo, cuyo notable trabajo anterior con la banda incluye dos de sus álbumes más icónicos: Dookie de 1994 y American Idiot, de 2004.

Sostenido con un incisivo riff que copia la melodía principal, el tema viene con un videoclip inspirado en el cine negro que muestra a Green Day en medio de una apocalipsis de zombies. El video contó con la dirección de Brendan Walter y Ryan Baxley y se filmó en Los Ángeles.