El último canto de The Beatles: ¿un adiós a la altura de la leyenda?

Robert Rosen es uno de los periodistas que mejor conoce ese paréntesis que John Lennon abrió entre 1975 y 1980, cuando se recluyó en su departamento neoyorquino del edificio Dakota para consagrarse al cuidado de su hijo Sean y a las labores domésticas. Precisamente el lapso en que grabó de modo casero Now and then, el demo que décadas más tarde, en 2022, fue trabajado por los sobrevivientes Paul McCartney y Ringo Starr para -con nuevos arreglos, sus propias voces, partes de guitarra del también fallecido George Harrison y apoyo de la Inteligencia Artificial- concebir lo que esta semana ha sido publicitado con determinación y emotividad como “la última canción” de The Beatles.

Como autor del fundamental libro Nowhere man: los últimos días de John Lennon, Rosen sabe que el músico dedicó esa canción lánguida de amor -que parte con “sé que es verdad/ es todo por ti”- a Yoko Ono (“eso es absolutamente obvio”, apunta), pero también hay algo más: en ese período, el ex Beatle conjugaba su vida en futuro y no tenía intención alguna en retornar a los días de su banda madre. Prefería que su mundo pretérito siguiera en el sótano porque, según admitía, reformular al cuarteto semejaba un ejercicio tan inútil como volver al colegio.

“Ese fue uno de los temas principales que aparecieron en los diarios de Lennon que pude revisar y que exploré en Nowhere man. John quería seguir adelante con su vida. Para él, una reunión de los Beatles habría sido el último capítulo de un período de retroceso”, asegura en conversación con Culto. Para el autor, ese ímpetu se contrapone al tranco más revisionista que ha guiado el destino de Paul McCartney hasta hoy. “Él quiere retroceder”, define.

Quizás en esa colisión se fundamenta el estreno de Now and then: ningún otro integrante de los Fab Four se ha obsesionado tanto como McCartney en entregarle un adiós feliz a la historia, en perpetuar una narrativa que los muestra hasta el final e incluso más allá como cuatro amigos inquebrantables cuya fuerza colectiva pudo torcer el rumbo de la cultura popular. Macca pareciera nunca cansarse de subrayar que The Beatles es un hito sin parangón en nuestra era.

Holly Tessler, académica de la Universidad de Liverpool especializada en cursos sobre la historia y el legado del conjunto inglés, analiza: “Esta canción es el esfuerzo de Paul por recordar los días más felices con John y Los Beatles. Por supuesto, cuando el grupo se disolvió en 1970, eran jóvenes enojados, ansiosos por alejarse los unos de los otros. Como se documenta en la película Let it be, podemos ver que no fue un momento particularmente feliz. Con el filme Get back, en 2021, obtenemos una versión muy diferente de la historia, una que se centra en unos Beatles más alegres. En la misma línea, creo que Now and then brinda a Paul y Ringo la oportunidad de llevar las grabaciones de Los Beatles a un final más maduro, reflexivo y natural, en lugar de la infeliz y enconada ruptura de 1970. Es un tema reflejo de dos hombres de 80 años que recuerdan sus años en Los Beatles con el beneficio de la edad y la distancia”.

REUTERS/Mario Anzuoni/File Photo

Por lo mismo, Tessler postula que las líneas evocativas y melancólicas de la canción, de profunda añoranza y entrega sentimental, no sólo pueden leerse como una declaración de John hacia Yoko, sino también como un abrazo a la distancia del propio Lennon hacia McCartney en los confusos años 70.

“Es uno de los períodos más felices y estables en la vida de John, donde reflexiona sobre lo mucho que ha significado Yoko para él tanto en el pasado como en el presente. Su idea es un poco similar a In my life. Pero también es justo decir que puede verse como una meditación de la relación con Paul en esa etapa. Y, por otro lado, definitivamente es un tributo de Paul a John y George, lo que le da a la canción su poder emocional”.

En cuanto a la contribución creativa del “último” tema Beatle a un catálogo mayúsculo, Mark Hertsgaard, autor de otro libro medular -Los Beatles: un día en la vida- se explaya: “Es triste decirlo, pero Now and then no son Los Beatles en su mejor momento. Al igual que Free as a bird, el primer sencillo que en 1995 lanzaron sin Lennon como parte de la saga Anthology, Now and then es una balada lúgubre sin las melodías instantáneamente cautivadoras que hicieron la mayor parte de las canciones de The Beatles tan memorables. No esta mal, ellos rara vez o nunca lanzaron una canción que fuera absolutamente mala, pero si alguien más la hubiera lanzado, el mundo no estaría hablando de ello”.

Luego sigue: “Están en todo su derecho de retomar con la tecnología actual un proyecto que habían dejado en el pasado. Por lo demás, medir este tema bajo la vara de la leyenda brillante de Los Beatles me parece que es un estándar injustamente alto. Muy pocas canciones, ya sea de los Beatles supervivientes o de cualquier otro grupo pop, se acercan a la calidad de su catálogo, que estoy seguro seguirá cautivando a los oyentes mientras existan humanos escuchando su música. Por eso, ¿por qué no dejarlo mejor así?”.

The Beatles.

Rosen, por su lado, vuelve sobre la idea de que McCartney ha direccionado la historia Beatle hasta este punto final. “Todavía necesita la atención que traerá el lanzamiento de una nueva canción de Los Beatles”, sostiene, aunque luego matiza: “Lennon también era así. Lo dijo en sus diarios. Todavía necesitaba que lo reconocieran en la calle (excepto cuando no quería)”.

También se atreve con la gran especulación: ¿le habría gustado a Lennon que un demo doméstico como Now and then terminara como el gran epílogo de su conjunto? Rosen al habla: “Lennon era un perfeccionista. Si escuchas las cintas de las sesiones del álbum Double Fantasy (1980), lo oirás hacer todo, especialmente las voces, una y otra vez hasta que quedara perfecto. Así que no creo que estuviese satisfecho con su voz en la nueva Now and then. Sí creo que Paul y Ringo hicieron lo mejor que pudieron con el material que tenían. Entonces, no, esta no sería la idea de Lennon de una reunión de The Beatles. Y como dije antes, tampoco estaba interesado en una reunión”.

Para culminar, asevera: “Now and then carece de la energía y la emoción de cualquiera de la multitud de grandes canciones de Los Beatles. Hay tantas canciones de ellos que cuando las escuchas por primera vez te dejan boquiabierto y quieres escucharlas una y otra vez. Este no es uno de esos casos. Creo que tal vez después de repetidas escuchas, puede agradar. El tiempo lo dirá”.

Tessler es más entusiasta al respecto: “Siento que Now and then es una canción apropiada para poner fin a la carrera musical grabada de los Beatles. Es una instantánea del impacto musical y cultural del grupo desde la década de 1960 hasta la de 2020. La melodía, la letra y la cualidad inquietante de escuchar la voz de John con tanta claridad realmente nos permiten vislumbrar cómo habrían sonado Los Beatles hoy. Me gusta más con cada escucha”.