Activistas atacan a martillazos La Venus del Espejo de Velázquez en Londres

El mundo del arte nuevamente se remece. Dos activistas del grupo Just Stop Oil atacaron este lunes a martillazos el vidrio protector de La Venus del espejo de Velázquez, el pintor más destacado del Siglo de oro español, en la National Gallery de Londres. La policía ha detenido a los dos jóvenes, identificados como Hanan (22 años) y Harrison (20) y acusados de “daños criminales”.

El cuadro fue retirado de la exposición del museo y está siendo examinado por especialistas para evaluar en qué estado quedó y sus desperfectos.

El incidente se ha producido al cabo de algo más de un año del lanzamiento de un tarro de sopa contra Los Girasoles de Van Gogh en el museo londinense, también a cargo de dos activistas de Just Stop Oil -Anna Holland y Phoebe Plummer- que tienen cita con la justicia británica a mediados de 2024.

(Just Stop Oil via AP)

Según cita el diario español El Mundo, La Venus de Velázquez, fechada en 1647 y valorada en más de 80 millones de euros, fue dañada en 1914 por la histórica activistas Mary Richardson, líder del grupo de las sufragistas que reclamaban el voto para las mujeres. Richardson llegó a incluso a cortar el lienzo para reclamar la puesta en libertad de la sufragista Emmeline Pankhurst.

En el momento de atentar este lunes contra el cuadro de Velázquez, con lo que la policía describió como un “martillo de rescate de emergencia”, los dos activistas de Just Stop Oil recalcaron su intención de emular a las sufragistas. “Las mujeres no consiguieron el voto votando”, proclamó la joven identificada como Hanan. “Es el momento de los hechos, no de las palabras. Es el momento de Just Stop Oil (o “parar las extracciones de petróleo”).

“Cuando era niña, soñaba con ser astronauta o cantante”, agregó Hanan, en un vídeo grabado por el grupo ecologista. “Entonces veía el futuro, por ridículo que parezca. Ahora esos sueños se han acabado. El futuro hacia el que avanzamos no nos deja espacio para soñar”.

La Venus del espejo, del español Diego Velásquez.

Según se explica también en El Mundo, la acción contra La Venus de Velázquez se produce en la víspera del Discurso del Rey, en el que el Gobierno conservador de Rishi Sunak confirmará la “marcha atrás” de las políticas ambientales y la concesión de licencias anuales para nuevas explotaciones de gas y petróleo en el Mar del Norte.

El Gobierno británico ha endurecido severamente las penas contra los activistas tras la aprobación de la Ley de Orden Público, impulsada por la secretaria de Interior Suella Braverman y criticada duramente por los grupos de libertades civiles. Dos militantes de Just Stop Oil, Morgan Trowland y Marcus Decker, fueron condenados en abril a tres años de cárcel por desplegar una pancarta en lo alto del puente de Isabel II sobre el río Támesis e interrumpir el tráfico durante horas.

Sesenta activistas de Just Stop Oil fueron de hecho detenidos la semana pasada por bloquear el tráfico. Greta Thunberg fue arrestada hace dos semanas en la “sentada” contra un foro de productores de petróleo celebrado en un hotel céntrico de Londres.