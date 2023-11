El punk pop y las guitarras se toman Lollapalooza 2024: los disímiles presentes de Blink-182, The Offspring y Limp Bizkit

*Blink-182

Iban a cerrar el cartel en la edición del Lollapalooza Chile 2023. Sin embargo, los planes tuvieron un simple giro del destino. El 1 de marzo, a solo pocas semanas de que se realizara el evento, la banda Blink-182 comunicó que estaban en la obligación de cancelar su presentación luego de que su baterista, Travis Barker, se lesionara. Fueron reemplazados por Twenty-One Pilots. Sin embargo, en la misma ocasión confirmaron su presencia en la próxima edición del festival. De modo que se convirtieron -sin quererlo- en los primeros confirmados del 2024. Por lo demás, es el debut del trío en Latinoamérica, donde también tocarán en las versiones del Lollapalooza en Argentina y Brasil.

La banda, que se encuentra con su formación original tras el regreso del guitarrista Tom DeLonge (y que completan el bajista Mark Hoppus y el ya mencionado Travis Barker), acaba de publicar un nuevo álbum, One More Time..., donde continúan invariables con su línea del pop punk. Este es el álbum que vendrán a presentar. Las reseñas apuntan que se trata de un álbum de tres adultos, pero con música que sintoniza con sus años de juventud. “Duele toparse con la realidad: nuestros bromistas favoritos del punk rock por fin están listos para admitir no solo que están viejos, sino también que son más sabios”, señala Rolling Stone.

“Las canciones de One More Time… están creadas desde la perspectiva crítica de unos adultos que han pasado por mucho y todavía se preguntan cómo carajos han llegado hasta donde están. Después de todo, han pasado 12 años desde que la banda publicó un álbum con su formación clásica con el bajista Mark Hoppus, el baterista Travis Barker y el guitarrista y vocalista Tom DeLonge”.

*Limp Bizkit

De cara a su cuarto show en el país (tras 2011, 2013 y 2016), la banda ícono del agro metal de los 90 se encuentra preparando material para un nuevo disco. Así al menos lo aseguró el guitarrista, Wes Borland, a la revista Guitar World. “Sí, estamos hablando de escribir durante todas las pruebas de sonido de este año porque estamos haciendo muchas giras. Queremos grabar, estamos hablando de un viaje para hacer un álbum juntos el próximo año. Estamos buscando en algunos lugares, así que nueva música… ¡sí señor!”. Este nuevo disco, añade, tiene fecha de salida tentativa para el 2024. Y sería el material que tocarían en su presentación en Lollapalooza Chile.

El grupo liderado por Fred Durst sacó a inicios de este año un nuevo video clip, Out of Style”, proveniente de su sexto álbum de estudio lanzado en 2021, Still Sucks. El clip cuenta con la participación de la banda completa y la muestra ensayando en un garage. Sin embargo, a medida que avanzan los segundos, el video toma un giro inesperado: sus rostros toman forma de algunos mayores líderes mundiales como Vladimir Putin; el presidente de Ucrania Volodymyr Zelenski; el presidente chino Xi Jinping; el dictador norcoreano Kim Jong-un y el dirigente estadounidense Joe Biden. También aparece Tom Cruise cocinando en una parrilla.

Por supuesto, el video desconcertó a los fans que se pronunciaron en redes. En la cuenta de Instagram de Limp Bizkit, una fan escribió: “¿Acaso están viviendo dentro de esta guerra? ¿Realmente creen que no es necesario defenderse de la agresión? ¡Otra decepción! Poner al agresor y a la víctima en el mismo lugar es el colmo”.

Además, los comentarios sobre su gira europea no han sido los más elogiosos. The Guardian escribió tras su presentación en Londres: “Echan a perder My Way metiendo con calzador un par de versiones de mala calidad de Nirvana en la mezcla, y los frecuentes interludios comienzan a irritar. Pero un tónico himno nunca está lejos. Una tormentosa interpretación de Boiler pone de relieve la hábil y pensativa forma de tocar el bajo de Sam Rivers”. Por lo que su show en nuestro país tiene cierto aire de incertidumbre respecto a qué versión de la banda veremos. Si una banda madura y cansada, o una madura, pero con ganas de seguir en la carretera.

*The Offspring

La banda californiana, otro ícono de los 90, cuenta con una importante legión de seguidores en Chile, por lo que han venido en cuatro ocasiones al país: 1997, 2013, 2016 y 2020. Ahora regresan en el marco del Lollapalooza Chile. En esta oportunidad, es probable que presenten las canciones de su inminente nuevo álbum, sucesor de Let The Bad Times Roll (2021), y que ya se encuentran preparando. Al menos así lo aseguró su líder, Dexter Holland, en charla con The Orange County Register.

“Estamos en racha. Pensamos en hacerlo. Sigamos haciéndolo ahora. Porque estamos todo el tiempo entre gira y gira. No tenemos ocho semanas. Vamos durante una semana o 10 días y tendemos a centrarnos en una canción cada vez. Así que hicimos otra canción y ya son seis, no completamente terminadas, pero sí la mayoría. Así que nos faltan unas cuatro canciones. Creo que sacaremos algo a principios del año que viene”, señaló el cantante.

Dexter agregó que sus esfuerzos están en la calidad de las canciones. “Siempre nos ha gustado la energía de la música punk y la rebeldía. En lo que me estoy centrando ahora es en la melodía. Quiero que las canciones sean realmente buenas”. Del nuevo álbum, aún no hay una fecha confirmada.