“A qué hora viene la donación de Democracia Viva”: así fue la rutina de Fabrizio Copano en la Teletón

El chileno radicado en New York viajó especialmente para presentarse por primera vez en la Teletón: “Estoy muy honrado de ser parte de este evento y yo sé porque no me han invitado antes (...) yo entiendo. Porque la gente se enoja conmigo generalmente en los shows”.

“No sé si me vieron en Viña”, partió contando Fabrizio Copano. “¿Pailita está todavía acá?”, preguntó. Esto haciendo alusión al enojo que desató un chiste lanzado por comediante respecto al cantante urbano durante su rutina en la Quinta Vergara.

De hecho, una de las últimas presentaciones televisadas del comediante fue su paso por el Festival de Viña 2023 donde se llevó todos los galardones y ovaciones del público, pero donde más de un chiste causó molestias en artistas del género urbano.

“Me da nervio. Pelearse con el género urbano, no es buena idea. Es como pelearse con el Tren de Aragua. No se hace”, bromeó el comediante.

Copano también aprovecho de comentar sobre la contingencia política. Contó que uno de los únicos que no se enojó con su rutina de Viña fue el presidente Gabriel Boric. Incluso, que lo habría invitado a su casa. Pero que tras emborracharse, no le quedaban recuerdos del encuentro, excepto haber despertado en su casa con 27 computadores.

“A qué hora viene la donación de Democracia Viva”, agregó y además se refirió al nuevo proceso de Constitución y la necesidad de “pedir otra” para que nunca termine el proceso.

Antes de abandonar el escenario, Copano hizo un llamado a donar dinero a la cruzada. “Lo que importa son los niños. Es un momento de ponerse con lucas para que esto siga funcionando y suceda porque hay vidas que dependen de que este evento tenga un triunfo esta noche”, concluyó.