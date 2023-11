Las joyas que deja el cartel de Lollapalooza

La diversidad y la apuesta por nombres emergentes en la parte media y baja del cartel es la tendencia de las parrillas de Lollapalooza. Y en su recién anunciado line up para la temporada 2024, no es la excepción. Además de los headliners, Blink 182, Feid, Sam Smith, Arcade Fire, SZA y Limp Bizkit, la línea media concentra nombres chilenos y extranjeros de variadas trayectorias.

La organización ha detallado que entre los criterios para escoger a los artistas, habitualmente se cuentan los números que generan en las plataformas digitales, como un indicador del interés que hay en el artista en cuestión. También se pondera si ha venido antes al país o ha tenido algún paso reciente, y por cierto, si en las fechas del festival hay chance de hacer gira latinoamericana aprovechando el verano austral. Así, agendan presentaciones en las versiones de Brasil, Argentina, Chile, además de los festivales Estéreo Picnic de Colombia y Asunciónico en Paraguay.

En parte, eso se notó en la situación de Paramore; la banda de Hayley Williams estará en Lollapalooza Brasil y no en Chile, pese a tener arrastre en el país, lo que se notó en su show sold out en marzo de este año. En su lugar se prefirió traer al colombiano Feid.

Feid

“La idea es marcar un precedente de que Lollapalooza, no en Brasil, pero sí en Chile y Argentina, podía tener un artista latino por primera vez cerrando uno de los días. Sentimos que también es algo que le hacía falta al Festival. Y si bien Paramore hablaba muy bien con Blink, con The Offspring, con Limp Bizkit, de alguna forma estaba como en ese mundo. Además estuvo recientemente en el Arena. Nos hubiese encantado tenerlos, sin duda, pero había que elegir”, explicó el director del festival, Sebastián de la Barra, a Culto.

Entre la diversidad del cartel revisamos algunos dombres de la línea media e inferior a considerar para ponerle atención.

Gale

Se trata de una cantante y compositora nacida como Carolina Isabel Colón Juarbe en Arecibo, Puerto Rico. A sus 30 años acumula una larga experiencia. Se crió en una familia de vocación musical y escribió su primera canción a los 7 años. “Mi papá es músico. Mi abuelo tocaba el cuatro. Mi vida transcurrió en un espacio abierto a la creatividad”, contó en una entrevista con Latinness. De su lado, ella solía escuchar a Selena, Avril Lavigne y Shakira.

Tras cursar estudios en la Escuela libre de música de Puerto Rico e incursionar en el teatro musical, decidió mudarse a Miami para perseguir su sueño de tener una carrera. Se inició integrando equipos de compositores. Una práctica común en la industria para abastecer de material a los artistas. Así llegó a trabajar con gente como Fanny Lu. Poco a poco comenzó a hacerse conocida entre los productores y los publishers que la comenzaron a recomendar. Ello le permitió llegar a coescribir con Juanes.

Gale

“Él estaba buscando una chica para componer unas canciones para su álbum. Se comunicó con Warner Chappell, la casa editora con la que estoy firmada, y ellos me recomendaron. Nos juntamos y fue muy lindo”, detalló en la misma entrevista. Desde entonces ha acumulado experiencia en equipos de compositores. Su firma se puede ver en canciones de estrellas como Shakira, Christina Aguilera, Pharrell Williams, Anitta, Juanes, Pharrell Williams, Cardi B, Manuel Turizo, David Bisbal, Pablo Alborán, Myke Towers, Wisin & Yandel, entre otros.

Aunque sus ideas suenan en la música de otros, solo en marzo de 2022 lanzó su sencillo debut, Inmadura. Una canción que adelantó su primer álbum titulado Lo que no te dije, publicado este año. Además ha posicionado sencillos como Nuestra canción y La mitad. Ese material es el que mostrará en su debut en Lollapalooza.

Andrés Nusser

Músico y productor chileno que se ha labrado una carrera en la escena indie local. Muchos lo conocieron al frente de Astro, banda con la que publicó un EP y dos discos de largaduración, entre estos el celebrado disco homónimo (Astro, 2011), que le dio un amplio reconocimiento, incluso en medios internacionales. Ello les permitió iniciar giras al extranjero, con presentaciones en EE.UU, centroamérica y en festivales como Lollapalooza Chicago y Primavera Sound. El grupo trabajó hasta 2016, cuando se anunció la separación.

Desde entonces, Nusser hizo algunas presentaciones esporádicas bajo el nombre de Karakoram, un proyecto orientado a la electrónica con el que publicó algún material.

Además ha sido colaborador para otros artistas. Ha trabajado con Rubio (de hecho figura en la canción Déjenme aquí de su reciente disco Venus & Blue), Protistas, Fernando Milagros, Lido Pimienta, Nicole, entre otros.

En el último año, Nusser ha comenzado un retorno a los escenarios con material inédito compuesto desde los días de la pandemia. Se ha presentado en Valdivia, Frutillar, la sala Metrónomo. También será parte del cartel del festival Fauna Primavera, donde se presentará el viernes 24 de noviembre, en la misma jornada con Rubio.

Sky Rompiendo

El colombiano Alejandro Martínez Suárez es un DJ y productor que desde la adolescencia comenzó a pulir sus habilidades con los softwares de producción musical. Al igual que otros tantos jóvenes se inició gracias a tutoriales disponibles en YouTube. “Ya con 12 años empecé a pensar en lo que había detrás de las voces, y me puse a leer créditos y vi que había productos que hacían que esas cosas pasaran. Empecé a meterme a YouTube y a ver videos de los productores en el estudio, eso era mi televisión. Cuando llegó el reggaeton a Colombia yo me enamoré de eso, antes era mucho más de hip hop”, comentó en una entrevista con Mondo Sonoro.

Sky Rompiendo

Con el tiempo logró vincularse con J Balvin, con quien trabajó en canciones como Ginza. Eso le empezó a dar el rodaje suficiente para volverse su productor de confianza. Así comenzar a expandir sus redes. “Creo que, como productor, si tienes a mano a las personas correctas, manejadores, disqueros,… y uno quiere echarle una mano a un artista no hace falta ni hacerlo público. Se trata de conectar a artistas, a personas. He hecho eso con artistas que ni conozco, solo porque me gustan, y a veces ni ellos se enteran de eso. No se trata de hacer cosas para que la gente las vea, sino por la cultura.”

Así, ha sumado colaboraciones con estrellas como Ozuna, Rauw Alejandro, Duki, Feid y Myke Towers. También ha mirado hacia España, donde ha podido trabajar con Quevedo y Rosalía. Pero tras acumular rodaje, ha decidido montar su propio proyecto en solitario. Y como comprende las lógicas del negocio ya logró posiconar el hit El Cielo, en que colabora con Myke Towers y Feid. Se espera su primer álbum para 2024. Es decir, al parque Cerrillos llegará con novedad bajo el brazo. “Quiero hacer canciones que se queden en la mente, en momentos, en experiencias, en el corazón de la gente cuando pase el tiempo -comentó en la entrevista mencionada-. Y ya el año que viene será el momento”.