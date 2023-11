Willem Dafoe y su personaje en Beetlejuice 2: “Soy una persona muerta”

El actor Willem Dafoe (68) reveló algunos detalles de su participación en la película Beetlejuice 2, la esperada segunda parte de la película de 1988 dirigida por Tim Burton.

Dafoe interpreta a un personaje muy particular. “Todavía no he visto ningún metraje, pero fue divertido hacerlo. Interpreto a un oficial de policía en el más allá, así que soy una persona muerta”, señaló en declaraciones recogidas por la prensa internacional en el marco del Festival Internacional de Cine de Marruecos.

El actor agregó: “En vida fui una estrella de acción de película B, pero tuve un accidente y eso fue lo que me envió al otro lado. Pero gracias a mis habilidades, me convertí en un personaje detective en el más allá. Entonces ese es mi trabajo. Pero está influido por el hecho de quién era yo cuando estaba vivo: una estrella de acción de película B”.

Hasta ahora no hay más detalles sobre el personaje que interpreta al actor. Sobre la película, además del regreso de Tim Burton en la dirección y Michael Keaton en el protagónico, el elenco lo integran Jenna Ortega, Catherine O’Hara y Winona Ryder. Se espera que llegue en septiembre del próximo año a cines de todo el mundo.