Tras polémico meme en que llamaba a votar Apruebo: Chayanne finalmente protege su marca por 10 años en Chile

Faltaba el punto final y la confirmación definitiva. En la primera parte de este año, Chayanne, el hombre de la sonrisa eterna y el cantante capaz de marcar a varias generaciones con su cruce de vigor y melodrama en partes iguales, inició en Chile una aventura que no guarda estricta relación con la música: proteger su marca para custodiar todo lo referente a su exitosa carrera en el país.

Para ello, contrató en mayo los servicios del estudio Santa Cruz IP - liderado por el exdirector del Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INAPI), Maximiliano Santa Cruz - para resguardar los derechos de imagen y propiedad intelectual en varios aspectos, en un largo listado que incluye discos, grabaciones musicales, DVD, videodiscos, vestimenta, sombreros, poleras, chaquetas, producción de espectáculos, servicios de entretenimiento, producción musical, y organización y dirección de conciertos.

En tanto, los temas legales corporativos del intérprete quedaron en manos del abogado Manuel Blanco, socio del estudio Aninat. Ambos funcionan en conjunto para custodiar la marca Chayanne en el país.

La inscripción de tal registro se hizo por esas fechas ante el INAPI, entidad que precisamente se encarga de administrar la propiedad industrial e intelectual en el país.

La acción no sólo fue detonada por el voluminoso caudal de instancias y productos que giran en torno a Chayanne en Chile, desde publicidad para televisión hasta todo lo que se vende en sus conciertos, llegando incluso a hitos como repletar seis veces el Movistar Arena en 2015.

Uno de los hechos que determinó el cuidado de su marca sucedió en julio de 2022, cuando comenzó a circular en redes sociales un meme en que se veía una imagen del intérprete sosteniendo el borrador de la en ese entonces nueva Constitución junto a la frase “Cómo convencer a tu familia de votar Apruebo”, justo en la previa del plebiscito que se desarrollaría el 4 de septiembre de esa temporada.

La imagen hasta fue subida por el presidente Gabriel Boric en sus historias de Instagram, detonando la reacción inmediata de los representantes del artista, quienes en un comunicado advirtieron que “Chayanne nunca apoya campañas políticas de ninguna índole”.

El meme fue borrado de la cuenta del mandatario, mientras desde La Moneda argumentaban que había sido “un error” del equipo de comunicaciones.

En entrevista con Culto a principios de noviembre, el propio puertorriqueño abordó la controversia: “Sí tengo la idea, sí me llegó la información, pero no me meto en aguas que no me tengo que meter. No me meto en nada político en el sentido del respeto; primero no es mi país, pero siempre deseando que le vaya bien a la gente de un pueblo que se levanta a trabajar, a luchar, a buscar un porvenir mejor para la familia. Pero por eso yo trato de estar completamente al margen de decisiones que pueden cambiar las ideas y que no estoy en mi derecho. Por eso te puedo comentar hasta ahí”.

Ahora, el hombre de Provócame puede respirar aliviado. Finalmente por estos días, el INAPI aceptó la inscripción y el resguardo de su marca en Chile, bajo el rótulo de “producto/servicios”. Además, el registro tiene una vigencia de diez años, partiendo el 8 de mayo de 2023, para culminar el mismo día en 2033. O sea, Elmer Figueroa Arce -su verdadero nombre- aseguró sus derechos en una mirada a largo plazo.

Sobre todo ahora que se lanzará a la promoción de su nuevo título, Bailemos otra vez, aparecido a fines de octubre y que marca el fin de su silencio discográfico tras nueve años. En ese mismo diálogo con este medio, el artista prometió una gira regional para 2024 que, con toda seguridad, pasará por Chile.

Será su reencuentro con el público local. Aunque esta vez con un matiz: Chayanne aterrizará resguardado por la ley para que todo lo que rodea su suceso no caiga bajo malos entendidos.