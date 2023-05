Chayanne, provocado: cantante protege su marca en Chile tras polémico meme en que llamaba a votar Apruebo

¿Puede generar alguna clase de áspera polémica Chayanne, el hombre de la sonrisa eterna, de los videos donde clama Pro-vo-ca-me con chaqueta de cuero y micrófono a un costado del rostro, de los candorosos gestos donde cae flechado en el clip de Completamente enamorados?

Sucedió: fue en julio de 2022 cuando comenzó a circular en redes sociales un meme en que se veía una imagen del cantante sosteniendo el borrador de la en ese entonces nueva Constitución junto a la frase “Cómo convencer a tu familia de votar Apruebo”, justo en la previa del plebiscito que se desarrollaría el 4 de septiembre. La imagen hasta fue subida por el presidente Gabriel Boric en sus historias de Instagram, detonando la reacción inmediata de los representantes del artista, quienes en un comunicado advirtieron que “Chayanne nunca apoya campañas políticas de ninguna índole”.

El meme fue borrado de la cuenta del mandatario, mientras desde La Moneda argumentaban que había sido “un error” del equipo de comunicaciones.

Esa es sólo una de las situaciones que impulsó al puertorriqueño y su equipo a concretar una serie de gestiones para proteger su imagen y su marca en Chile. Para ello, contrataron hace un par de semanas los servicios del estudio Santa Cruz IP - liderado por el exdirector del Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INAPI), Maximiliano Santa Cruz - para resguardar los derechos de imagen y propiedad intelectual en varios aspectos, como discos, grabaciones, vestuarios, organización de conciertos e incluso un perfume. En tanto, los temas legales corporativos del intérprete quedaron en manos del abogado Manuel Blanco, socio del estudio Aninat. Ambos funcionan en conjunto para custodiar la marca Chayanne en el país. La inscripción de tal registro ya se hizo ante el INAPI.

Gonzalo Sánchez, socio del estudio Santa Cruz IP, explica: “La estrategia de protección de las marcas para cualquier artista en general tiene como objeto evitar el aprovechamiento por parte de terceros de la fama y prestigio asociado a su notoriedad. Chayanne no es el primer artista que registra su marca en Chile, pero si es uno de los artistas más populares y queridos. Debido a esto el uso de su imagen por terceros es muy usual, y no siempre este uso es autorizado. Su carisma y reconocimiento transversal en Chile lo ha hecho apetecible para ser utilizado con diferentes fines. No obstante, esto, la reacción del artista ante este uso no autorizado de su marca e imagen por terceros ha sido rotunda. En tal respecto, tan pronto se detectaron señales de un uso abusivo e ilegítimo, el artista ha mostrado su interés en tomar medidas inmediatas”.

Por su lado, Manuel Blanco argumenta que la acción busca dos propósitos: “Primero, él representa una marca a nivel personal y ese intangible se debe proteger del mal uso o el uso abusivo que se le puede dar por parte de terceros. Y, por otro lado, hay que proyectar la marca hacia el futuro, en el tiempo, bajo la posibilidad de que se pueda ocupar en eventuales productos que deben definir él y su equipo”.

Sánchez también aborda la situación que se generó en 2022 con la utilización de la figura del hombre de Tu pirata soy yo con fines políticos: “El año pasado, la imagen de Chayanne fue utilizada en el ámbito político, sin contarse con la autorización de parte del artista. Lo anterior llevó a su equipo a preparar y difundir un comunicado, exponiendo con claridad que Chayanne no apoya temas políticos”.

Blanco se suma y subraya que el cantante jamás ha querido vincularse a banderas ideológicas de ninguna inclinación: “Por de pronto hemos visto en el pasado intentos de manipular políticamente la marca, pero Chayanne jamás se ha pronunciado de sus preferencias, es un artista que se debe a su público, para no estigmatizar y salpicar políticamente a una persona que ha mantenido un respeto por las creencias de su audiencia”.

Eso sí, Blanco aclara que el impasse con la imagen del borrador constitucional fue “un factor más” que llevó al cantante a la opción de tutelar sus derechos en el país. “Es uno de los tantos episodios que suceden cotidianamente, porque Chayanne es un artista de mucha popularidad en Chile. Pero aquí lo que más bien se busca es una mirada de futuro y largo plazo”, complementa.

Según Sánchez, el caso de la voz de Tiempo de vals permite tomar conciencia de todas las herramientas que ofrece la legislación sobre propiedad intelectual, para no verse expuestos a acciones de uso indebido de su propiedad industrial y derechos de autor. “La legislación chilena es potente en esa línea y otorga una protección sólida. La situación a la que se expuso Chayanne sin duda sirve para alertar a la industria musical acerca de la necesidad de tomar las medidas permanentes para proteger la propiedad intelectual”, cierra.

El puertorriqueño es uno de los artistas latinos más populares en el país. En 2015 repletó seis veces el Movistar Arena de Santiago, marca que sólo fue superada esta temporada por Romeo Santos, quien acumuló nueve. Por otro lado, reporta siete presentaciones en el Festival de Viña del Mar (1988, 1991, 1998, 2000, 2002, 2008 y 2011), convirtiéndose en uno de los nombres que más ha pasado por la Quinta Vergara.