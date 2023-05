Crisis en el Ministerio de las Culturas estalla en la previa del Día de los Patrimonios y Jaime de Aguirre suspende cuenta pública

Días turbulentos para el ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio que encabeza Jaime de Aguirre. El pasado jueves 18, los funcionarios de la cartera iniciaron una paralización a nivel nacional luego de tres meses de negociaciones, argumentando que “esta acción es consecuencia de la falta de respuestas concretas y oportunas de las autoridades ministeriales a las legítimas demandas de los trabajadores y trabajadoras de nuestra institución, arrastradas desde gobiernos anteriores”.

Entre los puntos demandados reclaman, según puntualizaron en un comunicado: “Justas nivelaciones salariales por la persistencia de irracionales brechas; aumento de dotación ante excesivas e inabordables sobre cargas laborales; mejoras remuneracionales para quienes prontamente egresarán del servicio y que tienen importantes lagunas previsionales prolongados contratos a honorarios; implementación regulada del teletrabajo; falta de carrera y movilidad funcionaria, traspasos de trabajadores a honorarios en condiciones dignas, entre otras relevantes necesidades”.

Además, subrayaron que De Aguirre ha demostrado “desidia” ante la agenda de condiciones laborales que proponen los trabajadores, “incumpliendo a la vez, su compromiso de reestructurar el Gabinete Ministerial y disminuir su excesiva cantidad de asesores”.

Ante ello, el ministerio decidió suspender su cuenta pública participativa programada para este martes 23 de mayo, a las 11.00 horas, en el centro cultural GAM, instancia donde pasaría revista a toda la actualidad y las proyecciones del área. Según un comunicado oficial divulgado desde la secretaría de Estado, la razón es que “las autoridades han privilegiado el diálogo con las asociaciones de funcionarios y funcionarias. Les avisaremos prontamente la nueva fecha y les agradecemos su comprensión”.

Jonathan Galarce, presidente de la Asociación Nacional de Funcionarios del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio (Afucap), dice que uno de los motivos del paro es resolver los problemas de brechas salariales, pues hay grados que no corresponden a las funciones que emplean los funcionarios: “Hay funcionarios que ganan menos cumpliendo varias funciones, mientras que hay otros que cumplen las mismas ganando más. Es una brecha salarial que no está resuelta. Y tiene que ver con las funciones de los encargados de departamento”.

Asimismo, plantea que es grave no poder fijar los “perfiles de cargos”, pues “sin perfiles de cargo no se pueden definir las funciones. Y eso lleva a entregar grados que quedan al albedrío de la autoridad”.

Por su lado, Alejandro Nogué, presidente regional de la Asociación de Funcionarios de la Subsecretaría de las Culturas y las Artes (Anfucultura), acota que el motivo del paro es “por una serie de demandas que estamos desarrollando como trabajadores y trabajadoras. El ministerio se creó hace cinco años y en estos cinco años las distintas administraciones no han sido capaces de implementar lo que es el paso del ex Consejo Nacional de la Cultura y las Artes (CNCA) al Ministerio, generando un desorden interno, la no creación de la orgánica institucional, la desnivelación entre los trabajadores... tenemos problemas de dotación y todo eso nos impide entregar el servicio que estamos mandatos de entregar a la ciudadanía”.

Y con el paro, ¿está en riesgo el Día de los Patrimonios que se hace este 27 y 28 de mayo, con actividades gratuitas en todo el país?: “No sé si ponerlo en esos términos. Porque la organización del Día de los Patrimonios está en el Servicio Nacional del Patrimonio Cultural. Eso sí, no estamos difundiendo el Día de los Patrimonios, y eso es relevante, porque el Ministerio es una caja de difusión respecto de este día (...) porque los Servicios del Patrimonio, salvo en la Región de Tarapacá, no tienen encargados de comunicaciones. Y hoy de Arica a Magallanes no se está haciendo difusión y divulgación de las actividades del Día de los Patrimonios”.

Consultado respecto de hasta cuándo se extenderá el paro, Nogué señaló que “hasta que tengamos una respuesta satisfactoria de las autoridades”. Mañana se reúne la Afucap, Anfucultura y sindicatos de trabajadores a honorarios con el Ministro y la subsecretaria de las Culturas, Andrea Gutiérrez. Dice que los habían citado en Santiago, pero consiguieron que fuera en Valparaíso, donde está la sede del ministerio.

Juan Pablo Martínez es tesorero nacional de la Asociación Nacional de Trabajadores del Patrimonio (Anatrap), entidad que juega un rol fundamental, ya que son los funcionarios del Servicio del Patrimonio los que están a cargo de los recintos que se abren precisamente el Día de los Patrimonios.

“Hoy tenemos asamblea para ver qué acciones se van a tomar, porque solidarizamos con ambas asociaciones y estamos a la espera de ver lo que determine la asamblea”, comenta.

Luego sigue: “Hemos tenido reuniones con Afucap. Les comentamos que esto es un déjà vu, porque lo que están viviendo nosotros lo vivimos el año pasado, cuando tuvimos dos paros. Hoy estamos en varias negociaciones, que surgen de un acuerdo marco, y que nace a partir de la segunda movilización y contempla el traspaso de honorarios a contrata, mejorar las condiciones laborales, políticas de retiro, temas de seguridad e higiene, etc. Son muy parecidas las demandas. Este es un problema, más que de una subsecretaría u otra, es un tema ministerial. Donde nosotros siempre hemos manifestado que necesitamos voluntad política y ejecución presupuestaria que dé cuenta de acuerdos que se tomaron con la ministra anterior, y que entendemos que debe cumplirse”.

Con respecto a la posibilidad de que peligre el Día de los Patrimonios, comenta: “Tenemos que verlo con las bases, porque entendemos que el Día de los Patrimonios, más allá de un tema ministerial, es un tema de la ciudadanía y hay funcionarios comprometidos con actividades que llevan un año preparando (...). Esta no es una decisión fácil de tomar para las asociaciones del Patrimonio, porque entendemos el compromiso que hay con la comunidad, y por tanto muchas veces los mismos socios deciden que esto (el paro) no se haga el Día de los Patrimonios”.

Anatrap tiene 900 socios. El Servicio del Patrimonio tiene 1700 trabajadores y la subsecretaría del Patrimonio, 50, aproximadamente.

El pasado fin de semana, De Aguirre fue consultado por Culto acerca de la paralización de los funcionarios. Ante ello, comentó: “Palabras sacan palabras y yo trataré de evitar esa modalidad. En primer lugar, quiero decir que la movilización es una expresión legítima frente a demandas de larga data. Estas son demandas que vienen desde el año 2015 que se han ido acumulando y de alguna manera hemos recibido en esta administración. Yo celebro que las expresen. Me gusta que los gremios y asociaciones tengan una voz. Me parece bien escucharlas, pero no me parece trasgredir los modales y exagerar las declaraciones, porque eso lo único que hace es ralentizar las conversaciones. Desde el primer minuto, esta administración fijó un calendario de reuniones de trabajo y una mesa de condiciones laborales en conjunto con las asociaciones y se han logrado avances. Las puertas del Ministerio siempre están abiertas, aunque nos vengan a poner carteles y cosas. El ministerio tiene sus puertas abiertas. Yo creo que es el único camino posible para avanzar en estos desafíos que tenemos de llegar a la ciudadanía, que es que en definitiva, a quienes nosotros nos debemos y está orientado nuestro trabajo. Así que yo supongo que esto es un tema que tendremos la madurez de resolver de buena forma a la brevedad”.