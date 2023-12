Ciclo La Ciudad y las Palabras tendrá conversatorio con pensadores y arquitectos argentinos

Este martes 5 de diciembre, a las 18.00 horas, el ciclo La Ciudad y las Palabras, que organiza el Doctorado en Arquitectura y Estudios Urbanos de la Pontificia Universidad Católica de Chile (UC), tendrá una nueva charla. Esta vez, se llama Las Palabras, La Ciudad y el territorio: dos libros recientes, donde se presentarán los volúmenes Las Tierras Desubicadas, de la arquitecta argentina Graciela Silvestri y La Ciudad Latinoamericana, del también trasandino Adrian Gorelik.

Ambos charlarán con el destacado Premio Nacional de Arquitectura, y ex director del Museo Nacional de Bellas Artes, Fernando Pérez Oyarzún, quien explica a Culto de qué tratará el conversatorio. “La conversación que el martes 5 sostendremos con Graciela Silvestri y Adrián Gorelik se referirá a los dos últimos libros que ambos intelectuales argentinos han publicado: en el caso de Silvestri Las tierras desubicadas. Paisajes y culturas en la Sudamérica fluvial (Eduner, 2021) y en el de Gorelik La ciudad latinoamericana. Una figura de la imaginación social del siglo XX (Siglo veintiuno, 2022)”.

“Ambos textos surgen de un ambiente intelectual común, que podríamos vincular a los estudios culturales, con un fuerte desarrollo en la Argentina de las últimas décadas. Se trata de trabajos complementarios que abordan, por una parte, el territorio y al paisaje y por la otra la ciudad. Se trata, por tanto, del entorno que como latinoamericanos nos rodea, en el que desarrollamos nuestras vidas; en el que articulamos nuestros discursos, e imaginamos nuestras utopías. Un entorno que no es sólo necesario sino urgente comprender mejor, lejos de las simplificaciones habituales”.

Pérez destaca el punto de vista de ambos profesionales, intelectuales del rubro arquitectónico. “No es, sin embargo, solamente el carácter complementario de sus respectivas temáticas el que los relaciona, sino más bien la riqueza de sus miradas. Tanto Silvestri como Gorelik iluminan de manera notable las temáticas que abordan construyendo una visión cultural en la que se entrecruzan la literatura y la política, la geografía y las artes”.

Y agrega: “A su manera, ambos libros se refieren a Latinoamérica; no sólo a su realidad, sus utopías y sus misterios, sino también al rol que el subcontinente ha jugado en la imaginación y los proyectos políticos y culturales internacionales. No es casual que ambos libros se muevan en esa tensión entre urbe y discurso que el programa La Ciudad y las Palabras ha procurado ofrecer al público chileno desde hace más de 15 años. En el caso de Graciela Silvestri hay un capítulo que lleva el mismo nombre del programa. En el de Adrián Gorelik, el argumento se desarrolla en una tensión continua entre la visión de las ciencias sociales, la tecnocracia vinculada al desarrollo urbano y la crítica literaria, en un intento por penetrar una ‘cultura urbana latinoamericana’. No hace falta señalar que ambos libros son el resultado de arduos y prolongados trabajos de investigación. El brillo y la calidad de sus prosas son, por tanto, la punta del iceberg que sus privilegiados lectores podemos gozar, conscientes del más que sólido fundamento que los tiene en pie”.

La actividad se realizará el próximo martes 5 de diciembre, a las 18.00 horas, en el Auditorio Fernando Castillo Velasco, Campus Lo Contador de la UC (El Comendador 1936, Providencia). Para asistir, hay que inscribirse al correo lvillarr@uc.cl. Cupos limitados.