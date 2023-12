Descuentos de salarios y un sumario: la dura denuncia que empaña el regreso del Bafona a los escenarios

Parecía un retorno a la normalidad, tras mantenerse movilizados desde fines de marzo. Y aunque el Bafona concretó su regreso a los escenarios con una presentación en Conchalí el pasado 20 de diciembre, parte del elenco asegura que no todos están de vuelta en activo y que esas presentaciones se realizaron gracias a la contratación de reemplazos.

Como informó el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, cartera de la que depende el Bafona, el regreso se concretó con un elenco de 18 artistas en escena, 10 bailarines y 8 músicos, quienes interpretaron piezas como la obra Caminito a Belén. Los ensayos se realizaron durante las mañanas en las dependencias de la Escuela Karen Connolly, lugar al que el ballet logró acceder el 1 de diciembre.

Bafona

El nuevo lugar de ensayo permitía solucionar una de las demandas del ballet, ante las malas condiciones de su espacio original en el subterráneo del edificio del ministerio de Educación en calle Fray Camilo Henríquez. Las otras tenían que ver con situaciones de la carga laboral y la homologación de los salarios respecto a la Orquesta de Cámara de Chile.

Sin embargo, ese 1 de diciembre, recibieron una resolución de Contraloría (firmada por el ex contralor, Jorge Bermúdez). “Decía que todas las personas que habían estado movilizadas y que no habían trabajado durante el 2023 o los meses que no hubo sede laboral, iban a ser sumariadas y se les iba a descontar 10 sueldos”, detalla Evelyn Hernández, representante del elenco.

Hérnández acusa que no fue lo único. Señala que todos llegaron a trabajar, pero que no a todos se les permitió entrar a los ensayos. “Somos 19 personas las que quedamos. Nosotros vamos todos los días a trabajar, pero no nos dejan ingresar a las salas de trabajo por no desistir de los derechos que estamos solicitando. Hemos solicitado mesas de trabajo para hablar acerca de la compensación horaria, del trabajo de los artistas, de la explotación laboral, del reglamento interno, pero no quieren conversar en relación a eso. Lo que quieren es que uno envíe un correo y diga ‘perfecto, desisto de todo esto y entro a trabajar de nuevo’. Entonces, lo que han hecho frente a eso es que quien no envía el correo, no tiene derecho a entrar a trabajar y nos tienen ahí mismo en la sede, nosotros vamos siempre y estamos ahí y no nos dejan ingresar a las salas de trabajo mientras no enviamos ese correo”.

Bafona

De allí, dice, que parte del elenco no haya participado en el regreso a los escenarios. Para suplirlos en escena, se recurrió a reemplazos. “Se trajo gente de la academia, personas que se contratan externamente y que han sido reemplazos anteriormente, cuando hay personas que se van por maternidad y otras cosas”.

Respecto a la situación del paro y los pagos de los salarios al personal movilizado, la resolución de Contraloría nº11.379 del 1 de diciembre 2023, al que tuvo acceso Culto, señala: “El dictamen N° 74.277, de 2015, ha precisado que, dado que la adhesión voluntaria a una huelga, interrupción o paralización ilegal de actividades no configura una causal de justificación de la ausencia, los funcionarios que no desarrollen sus tareas carecen del derecho al pago de los emolumentos correspondientes, por lo que de haber sido estos percibidos, procede que el valor de tiempo no trabajado sea descontado de sus remuneraciones”.

Hacia el final del documento hay otra mención. “La Subsecretaría de las Culturas y Las Artes deberá afinar a la brevedad el procedimiento disciplinario que ordenó instruir mediante la resolución exenta N° 1.924, de 2023, y con sus resultados, y teniendo en cuenta lo expuesto en el presente pronunciamiento, evaluar la procedencia de efectuar los descuentos en las remuneraciones de los miembros del BAFONA que se hubieren ausentado indebidamente de sus labores, de todo lo cual deberá informar a la Contraloría Regional de Valparaíso en el plazo de 60 días hábiles, contado desde la recepción del presente oficio”.

Hernández también responde a las críticas que han surgido hacia su figura y la acusación de que todo el movimiento tiene una motivación política. “La verdad es que eso no tiene asidero alguno. Lo que ocurre es que como nosotros estuvimos yendo al Congreso, al Senado, se peleó nuestro tema en la ley de presupuesto. Es cierto que Hotuiti Teaoe aparece con nosotros en muchas fotos, pero no solo él, por eso es que se usaron esas fotos para decir que somos de extrema derecha y no sé qué. Ahora, la última resolución, por ejemplo, hace alusión a un oficio que hizo la diputada Marzán. Y la diputada (Carolina) Marzán en ningún caso es de extrema derecha”.