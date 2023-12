Muere actriz mexicana Ana Ofelia Murguía, la voz de ‘Mamá Coco’, a los 90 años

Este domingo ha fallecido la actriz de doblaje de Disney y estrella del cine mexicano, Ana Ofelia Murguía, a los 90 años. La mujer fue una figura conocida en el cine y destacaron que su trayectoria fue “vital” para las artes escénicas de México.

Fue mediante su cuenta oficial en X, que la Filmoteca de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y el Instituto Nacional de Bellas Artes reportaron el fallecimiento de la actriz, a los 90 años de edad. Desde la red social, varios usuarios respondieron las publicaciones recordando la participación de Ana en la cinta animada “Coco”, donde le dio vida a la voz de la abuela del protagonista.

La carrera de Ana Ofelia Murguía

Nacida en México el 8 de diciembre de 1933, Ana fue muy respetada en el cine mexicano. Actuó en 50 películas y 16 series de televisión.

Su participación más conocida es en la película animada “Coco”, ambientada en México e inspirada en la festividad del Día de Muertos de dicho país. Dio vida a la abuela del protagonista, quien lleva el mismo nombre del film.

A lo largo de su carrera fue nominada a 14 premios, de los cuales ganó nueve. Fue en abril de 2023, que recibió una medalla en reconocimiento a sus contribuciones a la industria.

“Esta carrera ha sido mi vida, la pasión de mi vida; me ha encantado, soy feliz. Me siento una mujer muy afortunada porque nunca he padecido realmente como tantísima gente sufre. No me parece una carrera difícil, no es que no lo sea; creo que cualquier trabajo requiere de mucha atención y uno necesita hacerlo lo mejor que pueda”, señaló en aquella ocasión.