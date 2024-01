“Todo es posible”: John Williams ya no desea retirarse del cine

Pese a lo que había manifestado anteriormente, John Williams está dispuesto a continuar alimentando su fructífera relación con el cine. El legendario compositor de películas como Star Wars, Tiburón y Superman entregó declaraciones en que echó pie atrás a su idea de retirarse –como había deslizado en la previa a su último estreno en la pantalla grande– y condicionó su futuro a su calendario y a encontrar un proyecto de su interés.

“No me importan mucho los grandes pronunciamientos, las declaraciones firmes y concluyentes y envueltas en algo cerrado. Si yo he realizado una de ese tipo sin ponerla en contexto, entonces me retracto”, expresó en entrevista con el periódico The Times.

“Si apareciera un filme que me interesara mucho, con un calendario que pudiera afrontar, entonces no descartaría nada. Todo es posible. Todo está abierto para nosotros. Sólo nuestras limitaciones nos frenan. O, para decirlo más simplemente, me gusta mantener la mente abierta”, añadió.

Williams, quien en febrero cumplirá 92 años, había sugerido que su despedida del cine sería Indiana Jones y el dial del destino (2023), la quinta parte de la saga protagonizada por Harrison Ford.

Sin embargo, a inicios de 2023 aportó un importante matiz. “No puedes ‘retirarte’ de la música. Es como respirar. Es tu vida. Es mi vida. Un día sin música es un error”, señaló en una conversación con Steven Spielberg, asegurando “me quedan diez años más. Me quedaré por un tiempo”.

Harrison Ford y John Williams en la Star Wars Celebration de 2022. Foto: Jesse Grant/Getty Images for Disney

Su última colaboración con el director de Encuentros cercanos del tercer tipo (1977) fue Los Fabelman (2022), el largometraje basado en la juventud del cineasta, por el que volvió a ser nominado a Mejor banda sonora en los Oscar.

Fuera de sus potenciales nuevos proyectos cinematográficos, Williams tiene una serie de compromisos en Europa. Lo más inmediato es una presentación con la Orquesta Filarmónica de Londres que realizará a mediados de este mes.