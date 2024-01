Vuelve Stranger Things: comenzó el rodaje de la quinta temporada

El viernes cinco de enero comenzó el rodaje de la quinta y última temporada de Stranger Things. Los estudios de grabación están ubicados en Atlanta, Georgia, y según medios locales, se vio a los actores Joe Keery (Steve), Natalia Dyer (Nancy), Maya Hawke (Robin) y Charlie Heaton (Jonathan), que componen parte del elenco adulto-joven, en las inmediaciones. Además, la cuenta de Instagram oficial de la serie también confirmó la noticia.

Las grabaciones de esta temporada estaban programadas para inicios de 2023, sin embargo, debido a la Huelga de Actores, los hermanos Duffer –creadores de la serie– no pudieron continuar con la realización.

Respecto a la trama de la temporada que cerrará la historia de Eleven (Millie Bobby Brown) no hay mucha información disponible. Está confirmado que el primer capítulo se llamará The Crawl. Pero es de suponer que el grupo de amigos tendrá que vencer a Vecna (Jamie Campbell Bower) y al Upside Down, nuevamente con las apariciones de Winona Ryder (Joyce) y David Harbour (Hopper).

Stranger Things es una de las series de Netflix más exitosas. Con 110 premios ganados y 311 nominaciones, la serie estrenada en 2016 ha dado fama y reconocimiento no solo a la plataforma, sino que también a los jóvenes actores que componen el elenco.

Antes de estrenarse la primera temporada, los nombres de Finn Wolfhard (Mike), Noah Schnapp (Will), Caleb McLaughlin (Lucas), Sadie Sink (Max), Gaten Matarazzo (Dustin) e incluso Millie Bobby Brown no tenían la importancia que tienen hoy. El inmediato éxito de la serie de ciencia ficción logró que los entonces actores infantiles, lograran ser reconocidos a nivel mundial.

Uno de los mayores desafíos que ha enfrentado la producción de los Duffers es el paso del tiempo. En su inicio, los actores tenían en promedio doce años, igual que sus personajes, cada temporada abarcaba poco espacio temporal, por lo que dos años de producción por temporada produjo lo que se denominó “El efecto Stranger Things”. Los personajes siguen siendo pequeños, pero los actores rozan los veinte años. La estrategia que se anunció para suplir el cambio es un salto temporal de cinco años entre la cuarta y quinta temporada.

Sobre la fecha de estreno aún no hay nada confirmado, pero de acuerdo a las experiencias previas, podríamos esperar que se programe para el primer semestre de 2025.