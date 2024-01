Esta fue la causa de muerte de la cantante Sinéad O’Connor

Según revelaron medios internacionales, la cantante irlandesa Sinéad O’Connor falleció por causas naturales.

El medio PA Media compartió una publicación en X (ex Twitter) donde declaran que la información fue confirmada por un forense en Londres. Por ende, la entidad descarta la total participación de terceros.

Recordemos que esta fue encontrada muerta el 26 de julio del año pasado en la ciudad londinense, a 18 meses del suicidio de su hijo Shane, de 17 años.

¿Quién fue Sinead O’Connor?

La cantante irlandesa alcanzó su fama con su segundo álbum de estudio I Do Not Want What I Haven’t Got (1990), que fue celebrado por la crítica.

Defensora del colectivo LGBT y el feminismo, la también adversaria de la iglesia Católica jugó un papel importante en el impacto cultural de estos movimientos para la época.