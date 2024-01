De qué trata Los que se quedan, la película navideña que ya se estrenó en Chile

Los que se quedan es una de las cintas que brilló en los Globos de Oro 2024, película que se estrenó este 11 de enero en Chile y que promete ser uno de los filmes navideños imperdibles.

The Holdovers, en su título original, fue dirigida por Alexander Payne, ganador de dos premios Oscar. La primera vez se llevó la estatuilla fue por Mejor Guión Adaptado gracias a Entre copas (2004) y, en segunda oportunidad, debido a Los descendientes (2011) por Mejor Dirección.

El aclamado director, que también estuvo a cargo de Parque Jurásico III (2001) y Pequeña Gran Vida (2017), vuelve con una comedia dramática al estilo de La sociedad de los poetas muertos, donde un maestro - no muy querido al principio - debe cuidar a un grupo de alumnos que pasan las fiestas en su colegio.

El uraño docente es interpretado por Paul Giamatti (El ilusionista), quien ya trabajó con Payne en la galadornada cinta Entre Copas. Paul Hunham es el nombre del profesor cascarrabias al que da vida el actor, una interpretación que le valió el Globo de Oro a Mejor actor principal en Comedia o Musical, en la última versión del evento.

Así, la película ambientada en los años 70 le debe su nombre a los jóvenes que se quedan en el colegio para Navidad, acompañados por este peculiar maestro. El actor Dominic Sessa interpreta a uno de los estudiantes, que, curiosamente, desarrollará un insólito vínculo con Hunham, el profesor.

Pero no solo están ellos. En el internado se queda Mary, jefa de cocina ensombrecida por la pérdida de su hijo en Vietnam. Da’Vine Joy Randolph (Only Murders in the Building) actúa como ella, un papel que la hizo ganadora del Globo de Oro como Mejor actriz de reparto en 2024.

El largometraje de 133 minutos ha recibido críticas positivas. “Conmovedor... no puedo recomendar esto lo suficiente”, escribe Stephen A. Russel de ABC Australia.

“Un drama agridulce y divertido, del tipo diseñado para una visualización navideña familiar elevada y también es bastante íntimo”, dice Lucy Ford, de GQ Magazine.

Distribuida por Focus Features, Los que se quedan ya está disponible en los cines chilenos.