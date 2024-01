Pedro Pascal presentará una de las categorías en los Emmy (además de estar nominado)

La temporada de premios en la industria audiovisual ya inició y Pedro Pascal es una de las figuras que ha estado y estará presente. El próximo 15 de enero se realizará la ceremonia 75 de los premios Emmy, evento que celebra la excelencia en la industria de la televisión estadounidense.

La Academia de Artes y Ciencias de la Televisión dio a conocer la primera lista con algunos de los presentadores que se encargarán de animar parte de la noche, además de entregar las preciadas estatuillas a los ganadores.

Entre artistas como Jenna Ortega (Scream), Brett Goldstein (Ted Lasso), Charlie Day (Fool’s Paradise), Jodie Foster (Nyad) y Hannah Waddingham (Sex education), se encuentra el popular actor chileno. Sobre la categoría de premiación de cada uno aún no hay información.

Esta ceremonia estaba programada para septiembre de 2023, pero se pospuso debido al paro de Hollywood. Se realizará en el Teatro Peacock Teatro de Los Ángeles, California y podrá verse desde Chile en TNT y HBO Max, a las 22:00 del lunes.

Pedro Pascal además de ser presentador, goza de una nominación en esta versión de los premios: Mejor Actor de una Serie de Drama, por su aplaudido papel de Joel en The last of us. Competirá por el galardón con Jeff Bridges (The Old Man), Bob Odenkirk (Better Call Saul), Brian Cox, Jeremy Strong y Kieran Culkin por Succession –este último ganó en la categoría respectiva en los Globos de Oro–.

La serie se encuentra en proceso de producción para su segunda temporada. Durante esta semana se ha anunciado parte del nuevo reparto que acompañará a Bella Ramsey y Pascal en su viaje de sobrevivencia en un Estados Unidos post apocalíptico planteado por el videojuego homónimo.

El primer anuncio fue Kaitlyn Dever (Inconcebible) como Abby, seguido por Young Mazino (Bronca) como Jesse e Isabela Merced (Dora y la ciudad perdida) como Dina.

The last of us cuenta para estos premios con 24 nominaciones, cuatro menos que la gran ganadora de los recientes Globos de Oro, Succession.

Pedro Pascal repite su rol como el Mandaloriano en la nueva temporada de la serie

El también actor del universo Star Wars ya había realizado una tarea similar en los premios Oscar del año pasado. Acompañado de Elizabeth Olsen (WandaVision) presentaron a los ganadores de las categorías Mejor corto animado y Mejor corto documental.

Recientemente, Disney anunció la realización de The Mandalorian & Grogu, una nueva película que seguirá la historia de Mando, interpretado durante tres temporadas por Pedro Pascal, acompañado de Baby Yoda. El reparto aún no está confirmado, pero se espera que el chileno continúe con su papel en la franquicia de Lucas.