Young Mazino interpretará a Jesse en la segunda temporada de The Last of Us

Hce unos días se conoció que Kaitlyn Dever sería la encargada de interpertar a Abby en la segunda temporada de la adaptación de The Last of Us de HBO y ahora es que se ha dado a conocer otro actor que se sumará al elenco, Young Mazino quien interpretará al amigo de Ellie, Jesse.

Desde las redes sociales de Max confirmaron que Mazino se sumaría al elenco, aunque sin dar a conocer el rol que este asumiría en la serie, sin embargo, desde Naughty Dog comentaron la publicación detallando que el actor sería el encargado de interpretar a Jesse.

“Estamos muy emocionados de que Young Mazino asuma el rol de Jesse en la segunda temporada de The Last of Us”, escribieron a través de la red social.

En el juego de Naughty Dog Jesse es el exnovio de Dina y uno de los habitantes de la comunidad de Jackson, donde viven Ellie y Joel.

Dado los anuncios es probable que en los próximos días se conozcan más actores que se suman a la serie, faltando por el momento el rol de Dina, quien acompaña a Ellie en su viaje de venganza.