Kieran Culkin obtiene el Emmy al que aspiraba Pedro Pascal

Era una carrera compleja. Pedro Pascal competía por primera vez como Mejor actor de serie de drama, por su rol protagónico en The last of us, y en frente tenía a una leyenda como Jeff Bridges, al formidable Bob Odenkirk y a tres figuras de Succession, una de las mayores joyas de la televisión reciente.

Finalmente, el premio quedó en manos de Kieran Culkin, Roman Roy en la ficción de HBO. El actor ya había triunfado en los últimos días en la ceremonia de los Globos de Oro y en los Critics Choice Awards.

Pascal tampoco tuvo suerte en los Emmy a las Artes Creativas, que se realizaron el fin de semana antepasado. Barack Obama y Sam Richardson (Ted Lasso) triunfaron en las otras categorías en las que el actor chileno estaba en competencia. El expresidente de Estados Unidos triunfó como Mejor narrador, mientras que el intérprete se impuso en Mejor actor invitado de serie de comedia.

The last of us ya confirmó la realización de su segunda temporada, que comenzaría su rodaje este año. Durante los últimos reveló que serán parte del elenco Kaitlyn Dever (Inconcebible), Young Mazino (Bronca) y Isabela Merced (Madame Web).