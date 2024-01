Lin-Manuel Miranda, el multidisciplinario artista que está a un premio del EGOT

Lin-Manuel Miranda es un compositor, dramaturgo, actor, cantante y productor estadounidense, de origen puertorriqueño. Es reconocido por crear y protagonizar el teatro musical Hamilton (2020).

Su carrera dentro de las distintas industrias no ha pasado desapercibida, y a la fecha, sigue sumando proyectos que lo reivindican como uno los artistas y creadores más íntegros de los últimos años.

Múltiples veces nominado, ha logrado obtener tres de los cuatro premios que se necesitan para ganar un EGOT. Ganó dos veces el Emmy, en 2014 por Bigger para la ceremonia 67 de los Tony, y en 2021 por Hamilton, en Mejor programa de variedades o musical.

En 2016, ganó dos Grammys por En el barrio; en 2018 por la canción How Far I’ll Go para la película de Disney, Moana y en 2023, recibió otro por No se habla de Bruno, de la película Encanto. Y en 2008, ganó un Tony por la versión teatral de En el barrio, y en 2016, dos más por Hamilton en vivo.

Para completar el EGOT, le falta algún Oscar. Ha estado nominado dos veces, en 2017 por Moana y en 2018 por Encanto, pero no ha podido llevarse el premio –en la última oportunidad, Dos oruguitas perdió contra No time to die de Billie Eilish–.

Teatro: frente al público

Comenzó su carrera teatral a temprana edad. Se dedicó durante años principalmente a la escritura de canciones y al teatro. En 1999, a sus 19 años, escribió el primer borrador de En el barrio, obra teatral que muestra la vida en un barrio de Nueva York, durante una crisis económica, con Usnavi como protagonista, puertorriqueño de nacimiento, que piensa en volver a su país de origen.

La obra se estrenó en 2007, con Miranda entre el reparto. Esta sería adaptada cinematográficamente en 2021, en una película musical protagonizada por Anthony Ramos y Melissa Barrera, en esa versión también aparece el creador, aunque en un papel secundario.

No fue sino hasta 2009 que, después de leer la biografía de Alexander Hamilton, escrita por Ron Chernow, que escribió el libreto de su más célebre trabajo. La obra se estrenó en 2015 con Miranda como protagonista. El New York Times dijo en su momento que la obra marcaba un cambio significativo en el teatro musical.

En julio de 2020 se estrenó en Disney+ una versión en vivo, grabada en Broadway, de Hamilton, lo que terminó por entregarle reconocimiento mundial. En su primer mes en la plataforma logró superar los mil millones de dólares de recaudación.

Cine: director y actor

Su debut como director de cine ocurrió con Tick, Tick... Boom!, protagonizada por Andrew Garfield, la cinta cuenta la historia de Jonathan Larson, actor teatral. La historia se basa en la obra teatral autobiográfica escrita por el mismo Larson.

Como actor ha estado en varios proyectos: destacando una aparición en Modern Family, en la película La extraña vida de Timothy Green y en la serie Do no harm.

Música: bandas sonoras y composiciones

Sin duda, uno de los campos en los que más se destaca el artista, es la música, en parte, porque puede incluirla en todo.

Ha participado en un sinfín de bandas sonoras, destacando su composición para Star Wars: Episodio VII - El despertar de la Fuerza. Últimamente, ha realizado varias musicalizaciones con Disney: la canción principal de Moana (2016), ocho canciones de Encanto (2021) y la composición del soundtrack de La Sirenita (2023).

Los nuevos proyectos de Lin-Manuel Miranda

A pesar de no dedicar todo su tiempo a la actuación, en enero de este año se estrenó una producción que tiene al cantante dentro de su aclamado reparto. Se trata de Percy Jackson y los dioses del Olimpo, serie de Disney+ que adapta las novelas de Rick Riordan.

En la serie, Miranda tiene el papel de Hermes, el dios mensajero. Su aparición tendrá lugar en el capítulo 6 de la temporada, con estreno semanal, ese queda para la medianoche del martes 16 de enero.

Además, está trabajando en una nueva obra teatral, esta vez adaptando la novela The Warriors de Sol Yurick. Existe una adaptación en película previa, de 1979. La historia está ambientada en la década de los 60 y tiene como protagonistas a pandilleros, que se enfrentan en violentas batallas.