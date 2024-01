Tres derrotas, un brazo lesionado y bromas con Kieran Culkin: Pedro Pascal y su paso por la temporada de premios

La temporada de Premios ha tenido protagonistas muy marcados. En cuanto a las películas, Oppenheimer, Barbie y Pobres criaturas acumulan una gran cantidad de galardones; y en las series, Succession y El oso han sido las favoritas.

Una serie que sumaba buena trama, elenco y producción, con potencial para convertirse en una de las grandes ganadoras era The last of us, protagonizada por el chileno Pedro Pascal y Bella Ramsey –ambos nominados en sus categorías respectivas–. Sin embargo, la ficción del videojuego quedó bastante más atrás que la serie creada por Jesse Armstrong.

Kieran Culkin, Bryan Cox, Sarah Snook, Nicholas Braun, Alan Ruck and cast members from "Succession" pose together with awards, at the 75th Primetime Emmy Awards in Los Angeles, California, U.S., January 15, 2024. REUTERS/Aude Guerrucci

Pedro Pascal, por su parte, estuvo nominado en los Critic Choice Awards, en los Globos de Oro y en los recientes premios Emmy a Mejor actor en una serie dramática. Pero en ninguna ocasión pudo recibir el galardón, pues Kieran Culkin ha maravillado con su interpretación de Roman Roy en Succession, logrando quedarse con las tres estatuillas.

Esta situación ha provocado algunos de los momentos más icónicos de cada jornada. Con Culkin diciéndole desde el escenario a Pascal “Suck it”, en los Globos de Oro. Y en la reciente noche de los Emmy, mientras Pascal presentaba la cuarta categoría: Mejor actor de reparto de serie de drama, el actor de The Mandalorian aprovechó el momento para hacer reír al público, diciendo que la lesión que lo mantiene con cabestrillo desde el inicio de la temporada de premios se debía a una paliza que Culkin le había dado.

Una derrota triple, de manera consecutiva, podría ser un punto difícil en la carrera de cualquier artista, sin embargo, hemos visto que Pascal se lo toma con calma y humor.

Llegó a la alfombra roja con su hermana, Lux. Ambos vistiendo de negro, lograron acaparar la atención de las cámaras y de los espectadores.

Pedro Pascal / Lux Pascal

Las aplaudidas victorias de Culkin, sin embargo, podrían no ser negativas para el actor que también apareció en Juego de Tronos. En primer lugar, porque The last of us y The Mandalorian, al igual que el cortometraje Extraña forma de vida, han tenido un éxito notable. La historia con Grogu fue renovada para la realización de una película con el personaje de Pascal como protagonista, y el co protagónico con Ramsey está dentro de las 100 mejores calificaciones programas de TV, según IMDb. Variety comentó respecto a esta última: “Lo que funciona en ‘The Last of Us’ funciona tan bien que uno vislumbra un futuro cercano en el que la serie acaba siendo una de las mejores de la televisión”.

The last of us está en el proceso de producción de su segunda temporada, con un importante elenco que se ha ido anunciando durante la última semana. Además, crecen los rumores que incluyen a Pascal en la nueva versión de Los cuatro fantásticos, donde interpretaría a Reed Richards.

Lejos de ser un retroceso en la carrera del chileno, la transmisión de las ceremonias demuestran que el actor está en una de sus cumbres. Es reconocido, es nominado y tiene roles que interpretar para varias temporadas más.