¿Qué pasó con Barbie? fuera las nominaciones importantes de los Oscar y un “desaire” a Greta Gerwig

A horas de haber conocido las nominaciones de la versión 96 de los premios de la Academia, surge la pregunta: ¿Qué pasó con Barbie?

La cinta dirigida por Greta Gerwig recibió solo 8 nominaciones, que si bien no son pocas, no es la cantidad que se esperaba para la película que recibió el galardón por Logro cinematográfico y de taquilla en los Globos de Oro.

El proyecto que lideró la jornada es Oppenheimer, con 13 nominaciones; sigue Pobres criaturas con 11 y Los asesinos de la luna con 10.

Barbie

Las nominaciones que recibió la película de la muñeca de Mattel fueron por Mejor guion adaptado, Mejor actor de reparto –Ryan Gosling–, Mejor diseño de vestuario, Mejor actriz de reparto –America Ferrera–, Mejor canción original –I’m Just Ken y What was I made for–, Mejor diseño de producción y Mejor película.

Recibió las dos grandes nominaciones que se esperaban: Mejor guion adaptado y Mejor película. También en las canciones originales sacó ventaja, sin embargo, las categorías de actuación y dirección son las consideradas al debe.

Greta Gerwig no recibió una nominación por dirección. En la lista quedaron Justine Triete por Anatomía de una caída, Martin Scorsese por Los asesinos de la luna, Christopher Nolan por Oppenheimer, Yorgos Lanthimos por Pobres Criaturas y Jonathan Glazer por Zona de interés.

“Que Gerwig no esté como mejor directora ha sido una sorpresa, porque ha estado en todas las listas hasta el momento. Es una suerte de ofensa, porque era también la única mujer que se postulaba previamente”, comenta Paula Frederick, conductora de Café Duna.

Por su parte, Rodrigo González, periodista y crítico de cine de La Tercera, opinó: “Se ha vuelto costumbre en los últimos años que queden directoras nominadas, ahora por lo menos hay una, y menos mal, o las redes hubieran ardido. Algunos consideran un desaire que Greta no haya quedado nominada, pero yo creo que fue porque la categoría de dirección estaba muy peleada”.

Así mismo, llamó la atención que Margot Robbie, protagonista y productora de la cinta, no esté entre las nominadas a Mejor Actriz. La lista la completaron Annette Bening por Nyad, Lily Gladstone por Los Asesinos de la Luna, Sandra Hüller por Anatomía de una Caída, Carey Mulligan por Maestro y Emma Stone por Pobres Criaturas.

Robbie estuvo en las listas por su papel de Barbie en toda la temporada de premios, previamente también había recibido dos nominaciones al Oscar, por Yo, Tonnya (2018) y Bombshell (2020), esta última como actriz de reparto.

“Los Oscar no escogen necesariamente a las películas más populares, o las que llevan más público, sino que a las películas que la Academia –quienes hacen películas–, creen que son las que representan lo que debería estar haciendo el cine en ese momento”, reflexiona Antonella Estévez, periodista y crítica.

“Creo que, por sobre todo, premian cuando estas actrices, actores, hacen algo que está absolutamente fuera de la manera en la que estamos acostumbrados a verlos, no a la popularidad. Me parece que Margot Robbie es una gran actriz, pero en Barbie, a pesar de ser una película muy interesante, ella no nos sorprende mucho con su actuación”, agrega.

Isabel Plant, periodista co-Creadora y editora en Mujeres Bacanas, a su vez, opina de manera similar: “Robbie tenía menos probabilidades que DiCaprio de ser nominada, porque su nombre sonó poco en la temporada de premios. Creo que las categorías de actuación estaban muy peleadas, fue un muy buen año para el cine. Se buscó una buena actuación, no la popularidad, y calzó que quedaron fuera los más taquilleros”.

En definitiva, otras de las nominaciones que llamaron la atención, fueron para mejor actriz y actor de reparto. America Ferrera y Ryan Gosling se encuentran en la carrera por sus respectivas actuaciones en la producción rosa.

“Me uno a las personas en redes sociales que no entienden por qué quedó nominada America Ferrera, es una actuación que está bien, hay un discurso potente, pero de ahí a que sea una gran interpretación, me parece muy exagerado”, comenta al respecto el crítico de cine, Joel Poblete.

Las categorías en las que compite Barbie, además, tienen un alto nivel de competición este año. El próximo 10 de marzo se podrá saber si la aclamada cinta de Gerwig logrará quedarse con algunas estatuillas o quedará solo con una buena temporada y varias nominaciones.