Mejor Canción Original: nominaciones inesperadas y el desaire a Dua Lipa

Las películas están conformadas por un montón de factores, y eso bien lo sabe la Academia, que año a año premia no solo a las producciones, a sus actores y directores, sino que también tiene una serie de categorías que destacan los efectos visuales, la fotografía, el diseño de producción, vestuario, maquillaje, peluquería, y por supuesto, las canciones y bandas sonoras.

Este año, para los premios Oscar versión 96, las nominadas a Mejor Canción Original, corresponden a las películas Flamin’ Hot, American Symphony, Los asesinos de la luna, y dos de las presentes en Barbie.

The fire inside - Diane Warren

Es parte de la banda sonora de Flamin’ Hot: El sabor que cambió la historia, película que narra la historia de Richard Montanez, de ascendencia mexicana, que inventó los famosos Cheetos.

En la cinta, la canción es interpretada por la cantante californiana Becky G. Está escrita, sin embargo, por Diane Warren, compositora que ha sido nominada a los Oscar en 15 ocasiones. No ha ganado ninguna estatuilla por alguna canción en particular, pero en 2023 recibió un Oscar honorario por su “genio, generosidad y compromiso apasionado con el poder de la canción en el cine”.

“Es el sueño americano”, dijo Warren en un evento de Deadline. “Cuando escribí la canción, también era como mi himno. El fuego interior tiene un doble sentido”, agregó.

Algunas de las películas más reconocidas para las que escribió canciones son Armageddon (1998), Pear Harbor (2001) y Noches de encanto (2010).

It Never Went Away - Jon Batiste y Dan Wilson

Aparece en American Symphony, un documental que muestra la vida del cantante Jon Batiste y su esposa, la escritora Suleika Jaouad, después de que ella se entera de que su leucemia ha vuelto. El argumento de la trama es la composición de una canción, que termina siendo la que ahora está nominada.

“Hemos estado en la vida del otro desde los 12 y 14 años. Y cada vez que la veo siento ese amor que nunca se ha ido”, contó Batiste a Los Angeles Time. “Hacer música se convirtió en un acto, y la creatividad realmente se convirtió en un acto de supervivencia para mi esposa y para mí. Se volvió medicinal”.

El cantante escribió, produjo e interpretó la canción. En 2021, ganó el Oscar a Mejor Banda Sonora por su trabajo en Soul de Disney, composiciones que ganaron también en los Globos de Oro, Critic Choice Awards, entre otros galardones.

Wahzhazhe - Scott George

También llamada A Song for My People, pertenece a la banda sonora de Los asesinos de la luna. La canción fue escrita por Scott George, sin embargo, está interpretada por la Tribu Osage.

Fue una de las nominaciones más sorprendentes, ya que no se esperaba ver alguna canción de la cinta de Scorsese en la ceremonia. Road to Freedom de Lenny Kravitz, de la película Rustin, era otra de las candidatas.

I’m Just Ken - Ryan Gosling

Todo lo relacionado con Barbie ha sido complejo en esta temporada de premios. Se instaló como una de las grandes favoritas desde su estreno, en julio de 2023, sin embargo, no ha recibido tantas nominaciones como se esperaba, al igual que ha quedado por debajo de los grandes ganadores Oppenheimer, Pobres criaturas y Los asesinos de la luna, en cuanto a galardones.

La banda sonora de la película rosa maravilló con 17 canciones interpretadas por artistas de renombre, entre los que destacan, Billie Eilish, Dua Lipa, Lizzo, Nicki Minaj, Karol G, Sam Smith, entre otros. Es por esto, que la nominación de la canción de Ken causó bastante sorpresa. De alguna manera, esto se podía anticipar por el reciente premio en los Critic Choice Awards, recibido por Gosling, momento en que incluso el actor dejó ver un gesto de confusión.

I’m Just Ken fue escrita por Andrew Wyatt, Mark Ronson y Matt Dunkley, producida por los dos primeros, e interpretada por el actor de La La Land y coprotagonista de Barbie, Ryan Gosling.

El éxito de esta canción permitió que en diciembre del año pasado se estrenara el EP de tres canciones llamado Ken The EP, que incluye una versión navideña, acústica y disco del mismo tema.

Esta nominación dejó fuera a la otra favorita de la cinta de Gerwing, Dance the night de Dua Lipa, canción que sí estuvo nominada en los recientes Globos de Oro.

What Was I Made For - Billie Eilish y Finneas O’Connell

Esta no es la primera vez que la intérprete de Happier than ever está nominada a un Oscar, en 2022 recibió la estatuilla por No time to die de la película del mismo nombre. Fue escrita, al igual que la mayor parte de su discografía, en conjunto con Finneas O’Connell, su hermano, compositor y productor.

Recientemente, la canción obtuvo el Globo de Oro, en el discurso, la artista comentó: “Hace casi un año que nos mostraron la película, me sentía muy miserable y deprimida en ese momento. Escribir esa canción me salvó un poco”.

Esta doble nominación para Barbie, hace historia. Es la segunda vez que una película tiene dos canciones para Mejor Canción Original, la primera fue La La Land en 2017, protagonizada por Emma Stone (Pobres criaturas) y Gosling, ambos nominados a mejor actuación en sus respectivas categorías. En esa oportunidad, Audition y City of stars compitieron, siendo esta última la ganadora.

La ceremonia de premiación tendrá lugar en el Dolby Theatre de Hollywood, en Los Ángeles, California, el próximo 10 de marzo. Podrá verse desde Chile a través del canal de Youtube de la Academia, por la transmisión en vivo de TNT, en la plataforma de streaming HBO y de manera exclusiva para el país, CNN tendrá una transmisión especial.