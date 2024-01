Gerente de producción de TVN: “Hay que hacer evaluaciones, pero obvio que nos gustaría tener el Festival de Viña”

Mientras el común de la gente aprovecha la temporada estival para tomar vacaciones, en el caso de Eduardo “Fido” Cabezas, se trata de un período agitado. A comienzo de semana, apenas regresó de Olmué, donde estuvo a cargo de la producción ejecutiva del Festival del Huaso, le tocó encabezar el montaje del Festival de Las Condes, que llega por primera vez a TVN este 26 y 27 de febrero.

Gerente de producción y talentos de TVN, desde noviembre de 2022, Cabezas es el que lidera la producción de eventos importantes para la señal pública durante el verano. Como decíamos, es el productor ejecutivo de los festivales, eventos que evalúa de manera positiva, pues Olmué lideró en sintonía (según Kantar Ibope el rating promedio hogar de las 4 noches fue 10,5) pese a las polémicas laterales como las suscitadas con las declaraciones del alcalde Rodolfo Carter, quien había solicitado bajar a los argentinos Damas Gratis. También es uno de los representantes de la estación en el Comité ejecutivo del Festival de Viña del Mar, que esta temporada marca el final de su unión temporal con Canal 13 para la televisación y se vio golpeado por toda la polvareda levantada por la presencia del mexicano Peso Pluma en la parrilla.

“La audiencia se prepara para ver festivales -subrraya Cabezas de entrada-. Hay tantos conciertos en Chile, pero la gente compra entradas. O sea, Festival de Viña debe tener el 90% de las entradas vendidas y todavía queda un mes, y el Festival de Olmué, salvo un par de jornadas, agotó casi todas las noches. Entonces es súper interesante que hay una cultura de visionado para ver un festival en televisión. Además esta temporada cumplimos diez años de alianza con la Municipalidad de Olmué, nos queda un año más, hasta el 2025”.

¿Y ya se ponen en un escenario de renovar la alianza con la Municipalidad de Olmué post 2025?

Todavía es muy prematuro. Como nos queda un año más, ahora lo que viene es que terminamos los festivales, la gente se va de vacaciones a descansar y de vuelta tenemos una pega de ver qué vamos a hacer el 2025. Pero los festivales son parte de la visión que tenemos como canal de llevar la música a distintos lugares. De hecho nosotros fuimos a buscar el Festival de Las Condes y todavía nos queda el último año de Viña. Te puedo decir que hemos conversado con muchos alcaldes que nos han llamado para decir ‘oye, tenemos intención de’. Obvio que nos encantaría, aunque es claro que es súper desgastante a nivel de equipos. Piensa que el equipo técnico llegó el lunes de vuelta de Olmué y el martes ya están montando Las Condes. Pero por ejemplo, nos gustaría encantaría hacer un festival en el invierno. Me encantaría irme al sur de Chile y que hagamos hacer un par de festivales de invierno que puede ser súper interesantes.

En Olmué nuevamente los comediantes estuvieron entre los más vistos (Cebolla y Bodoque ,16.5 puntos rating promedio y Coronel Valverde, 14.5 puntos de rating promedio), y ha coincidido que varios humoristas han saltado desde Olmué a Viña, como Álex Ortiz y Luis Slimming. Derechamente ¿ven a Olmué como una plataforma para Viña en el humor?

Sí, pero ojo, ha sido espontáneo, no ha sido buscado. Tú tienes que pensar Viña son seis días, más las cuatro noches de Olmué, más el Festival de Las Condes, y algún momento existía el Festival de Talca. En el fondo, la industria de los festivales televisados necesita al menos 20 comediantes y claro pueden haber 40, pero es muy difícil porque son públicos masivos, que se manifiestan. Uno puede decir ‘no, es que el público de Olmué es súper tranquilo’, pero el año pasado a Nathalie Nicloux no le fue bien. Es decir, se dio de forma espontánea el hecho de encontrar comediantes que han funcionado. En Olmué, este año, de las cuatro noches, apostamos por dos comediantes nuevos, más un par consagrados, como por ejemplo el año pasado con Bombo Fica. De los comediantes que se presentaron este año, en el menos uno o dos casos uno podría decir perfectamente que podrían estar en Viña. Eso puede ser un sello muy interesante para Olmué, porque hoy muchos comediantes te dicen ‘quiero ir a Olmué antes de Viña’, lo ven como un tránsito. Con lo cual nosotros ya estamos pensando en qué se podría hacer o ir a buscar. Tienes que pensar que nosotros vemos unos 50-60 comediantes, nos dividimos en el equipo para ir a los bares de comedia, les preguntamos si los podemos grabar, tenemos un drive compartido con el equipo y así vamos viendo.

¿Cómo se tomó la polémica generada por las declaraciones del alcalde Carter sobre Damas Gratis? porque Coronel Valverde en su conferencia de prensa señaló que le habían recomendado no hacer mención al alcalde, pero sin embargo lo hizo ¿hubo efectivamente esa recomendación?

Primero, nosotros por una cosa de ética profesional, no censuramos a nadie. Cuando uno ya decide hablar con él, es porque te gustó. Lo que lo que sí hacemos es que sugerimos temas porque finalmente hay sensibilidades. Tienes que pensar que los comediantes actúan en bares o un show privado, pero en un festival tú compartes escenario con otros artistas, entonces es distinto. Entonces lo que hacemos es una sugerencia ‘oye, mira, ojo con esto’ pero nada como un tema en particular. Piensa que a veces también nombran marcas, y eso puede ser para bien o para mal. No te voy a decir quién, pero hubo un comediante que mencionaba una marca de un modelo de auto y le dijimos ‘oye, mira, ojo’, y finalmente lo comentaron igual. Y si tú ves toda la polémica que hace el alcalde Carter, el primero que le responde es el alcalde de Olmué, como dueño de casa. Y en el show, la banda comenta nada porque iban a hacer un show de música y eso es lo que hicieron, tocaron todos los temas y marcaron una muy buena sintonía (NdR: 13,8 rating promedio). Esa fue la mejor respuesta. Me parece interesante el debate. Yo entiendo que hay grupos, solistas, cantantes, que pueden gustarle a un público, pero el resultado es el que manda y la audiencia lo premió y triplicó a los competidores.

¿Entonces a Valverde le hicieron sugerencia?

Te diría que nosotros sugerimos temas y básicamente tiene que ver con las marcas, eso es un poco lo que es lo que se hace.

Entre Viña y Las Condes

Este año, como usted decía, termina la alianza temporal con Canal 13 para televisar el Festival de Viña ¿hay conversaciones para mantenerlo en conjunto?¿proyectan ir por separado?

No, primero queremos terminar el Festival. Piensa que son trabajos de largo aliento, en Viña no son solo las noches, sino que están los ensayos y todo eso. Habitualmente nosotros hacemos evaluaciones en marzo post edición y tienes que pensar que en TVN no hay un equipo dedicado que solo hace festivales. Tenemos un equipo de entretención que hace programas durante todo el año y como pega aparte se tienen que juntar una vez al mes para conversar de este Festival. Además tomamos decisiones junto a Canal 13 y la Municipalidad. Obviamente es una buena experiencia, está dentro de los tres eventos con más audiencia de toda la televisión chilena; se conversa durante los seis días, el país se paraliza, se comenta desde cómo se vistieron los animadores a si un artista usó playback. Entonces te mentiría si te digo que no hay interés. Yo creo que no hay ningún canal que no lo quiera tener, todos los canales lo quieren. A veces los números no dan y eso es lo que tiene que evaluar cada canal, pero como evento televisivo no hay nadie que no lo quiera tener. Si tú me preguntas a mí, obviamente tenemos que hacer la evaluación después de cuatro años, que además hubo para por una pandemia, pero siempre evaluamos y por eso hacemos Las Condes. Este año nos pusimos el sello del canal de los festivales, o el canal del deporte. Si tú me ofreces el mundial ¿dónde firmo? Obvio que me gustaría hacerlo porque estos son eventos donde tienes convocatoria independiente del canal.

Este año el Festival de Las Condes será televisado por primera vez por TVN ¿cómo se gestó esa posibilidad?

En esta industria uno siempre anda mirando los eventos. En esto de los festivales tenemos una máquina aceitada a nivel de equipo de entretención, hacemos buenos festivales, conocemos a las agencias, managers, etc, porque Olmué lo produce TVN en un 100%, nosotros contratamos los artistas. Obviamente hay otros que los tenemos que comprar a alguna agencia determinada, pero hay otros que los vamos a buscar directo. Bueno, en esa búsqueda nos pareció muy interesante la marca del Festival de las Condes, porque se hace en Santiago y son menos días de parrilla. La Municipalidad hizo un llamado a todos los canales. Nos reunimos con con la municipalidad y con la alcaldesa, les presentamos una propuesta de trabajo para abordar el evento y básicamente hacer crecer la marca. Después me imagino que la Municipalidad, la corporación, habrán evaluado todas las propuestas y nos avisaron que nos adjudicamos la realización del festival.

¿El modelo de gestión es el mismo de Olmué o el de Viña?

Es un modelo totalmente distinto. TVN hace la televisación y la corporación municipal contrata a una productora que en este caso es Bizarro. Con ellos tenemos vínculo porque hacemos Viña, entonces eso también es virtuoso, porque nos ayuda, no es alguien con el cual no hemos trabajado.

En la conducción de Las Condes hay una dupla inédita, Ivette Vergara, con experiencia en festivales, y Gonzalo Fouillioux, que viene del mundo del deporte ¿cómo se definió a esa dupla?

Nos gusta la diversidad, que el rostro haga algo más que solo su programa. Mira a Pedro Carcuro que no es solo comentarista de deportes, sino que ha hecho programas de entrevistas, el Como Pedro por su casa, etc. En este caso, teníamos tres festivales en la parrilla, tenemos dos programas satélite que son la gala del Festival de Viña y el Échale la culpa a Viña. Y tampoco somos un canal que tenga tantos rostros porque finalmente tenemos rostro asociado a proyecto. Entonces le hicimos una propuesta de varias duplas a la Municipalidad, básicamente aquí los créditos son mutuos, entonces en conjunto decidimos juntar la experiencia de la Ivette, y por Gonzalo, que lleva mucho tiempo en TV, pero en los Panamericanos se pega un update de puros atributos positivos; es cercanos, hay gente que lo encuentra guapo, es de la camada joven de rostros, muy amante de la música, etc. Llevamos meses trabajando con ambos y creo que la audiencia se va a llevar una sorpresa.

¿Por qué se anunció primero la parrilla musical de Las Condes y después los humoristas (Gaby del Río y Ezequiel Campa)?

Este año particularmente se anuncia la parrilla completa, cosa que no se había hecho antes se anunciaban artistas por mes. Ahora anunciamos la parrilla completa y se dejan todos los comediantes al final. En el caso de Olmué, hicimos todo en dos grandes hitos. En el fondo, son estrategias distintas cuando tienes festivales muy pegados. La idea es separar para que cada proyecto tenga los méritos suficientes, y así anunciarse sin pasarse con el que viene.

No puedo dejar de preguntarle por el asunto de Peso Pluma en el Festival de Viña, en que el directorio del canal derechamente pidió bajarlo, lo que finalmente no ocurrió ¿cómo vio esa tensión? porque de alguna forma todo se concentró en TVN

No quiero sonar a falta de respeto, pero ese es un tema que ya se zanjó, la comisión ya lo evaluó y la parrilla está tal cual. No me puedo referir mucho más al tema. Pero creo que que el debate es interesante, me parece que los festivales son eventos musicales y uno tiene que evaluarlos desde ahí. Nos estamos preparando para hacer un Festival de Viña con muchas sorpresas, con cosas interesantes que además tienen que ver con el cierre de esta unión de dos canales, en espera de una licitación cuyas bases ya están en la mano de todos los ejecutivos de la industria.