Guía de 15 conciertos imperdibles del primer semestre

Los Bunkers en Rapa Nui

En la previa a su presentación en el Festival de Viña (jueves 29 de febrero), los penquistas llegan por primera vez a la legendaria Rapa Nui, como parte de su gira de retorno Ven aquí. El concierto está agendado para el 6 de febrero en el Centro Cultural Tongariki. Entrada liberada.

Maná - Movistar Arena

Los mexicanos vuelvan a Chile para ser parte del Festival de Viña (el martes 27 de febrero), pero después, tendrán un show propio en el Movistar Arena, el 28 de febrero. Un espectáculo en que prometen interpretar lo mejor de su trayectoria. Entradas disponibles vía Puntoticket.

Maná

Men at Work - Gran Arena Monticello

El número anglo del Festival de Viña (también el martes 27 de febrero), también tendrá un concierto propio. La cita está agendada posterior a su paso por la Quinta Vergara, el próximo 29 de febrero en el Gran Arena Monticello. Entradas vía Puntoticket.

Raphael - Movistar Arena

“Er niño”, vuelve a Chile con dos presentaciones en que trae lo mejor de su repertorio, además de su nuevo disco, Victoria. La primera, el 29 de febrero en el Movistar Arena, y días después, el 2 de marzo, llegará al Gran Arena Monticello. La venta de entradas para Movistar Arena está disponible en PuntoTicket.cl, mientras que para el Gran Arena Monticello en TopTicket.cl.

Martin Garrix - Movistar Arena

El afamado Dj y productor neerlandés, se presentará en el país el próximo 2 de marzo de 2024, con un show en Movistar Arena. Una oportunidad para bailar con una de las propuestas de música electrónica más sólidas del mercado. Las entradas están a la venta vía Puntoticket.

Lollapalooza Chile

El festival tendrá su edición 2024, nuevamente en el Parque Cerrillos, entre el 15, 16 y 17 de marzo. En el cartel destacan nombres como Arcade Fire, Feid, SZA, Limp Bizkit, entre otros. Las entradas están a la venta vía Ticketmaster.

Placebo - Movistar Arena

A diez años de su última presentación en el país, el grupo liderado por Brian Molko y Stefan Olsdal se presentará en el Movistar Arena con dos shows, el 20 y 21 de marzo del 2024. En la ocasión presentarán su octavo álbum Never let me go, además de lo mejor de su repertorio. Entradas vía Puntoticket.

Placebo. Foto Instagram.

Mon Laferte - Movistar Arena

La exitosa cantante chilena radicada en México, llega al país como parte de su gira mundial en que presenta su nuevo álbum Autopoiética, además de sus éxitos. En la ocasión tendrá 4 shows en Chile; 8 de abril en el estadio Sokol de Antofagasta, 10 de abril en Movistar Arena de Santiago, 12 de abril en Suractivo de Concepción y el 13 de abril en la Quinta Vergara de Viña del Mar.

Megadeth - Movistar Arena

“Mega-deth, Mega-deth, aguante Mega-deth”, volverán a cantar los fans del grupo liderado por el incombustible Dave Mustaine. El reencuentro con la fanaticada chilena, en el marco del Crush the world tour, será el próximo 9 de abril en Movistar Arena. Entradas agotadas.

Tom Jones - Movistar Arena

El legendario “Tigre de Gales” visitará el país, con su Ages & Stages tour. Se trata de su regreso tras su última presentación en 2016, y promete interpretar lo mejor de su repertorio. El cantante se presentará el 11 de abril de 2024 en el Movistar Arena y las entradas se pueden adquirir vía puntoticket.com.

The Metal Fest - Movistar Arena

Los fans del metal, un género con arrastre en el país, podrán disfrutar con un evento que reúne a nombres como Anthrax, Emperor, Within Temptation, Biohazard, Sepultura, Soen, Dark Tranquillity, Amorphis, Forbidden y más. La cita es en el Movistar Arena el próximo 20 y 21 de abril. Entradas vía Puntoticket.

Jonas Brothers - Estadio Bicentenario La Florida

El grupo llega a Chile con su gira The Tour, una ambiciosa gira mundial en que cada noche es una celebración de cinco discos y presenta sus mejores éxitos. En Chile, los Jonas Brothers se presentarán en el Estadio Bicentenario La Florida el 23 de abril de 2024. Entradas vía Ticketmaster.

Los Bunkers - Estadio Nacional

Uno de los shows imperdibles de la temporada es el doblete de los penquistas en el principal coliseo deportivo del país. El grupo prepara un show especial para sus dos fechas, entre el 27 y 28 de abril, y todavía quedan entradas disponibles para el segundo concierto vía Puntoticket.

Los Tres - Movistar Arena

En el mismo lugar en que el grupo volvió en 2006, regresan con su formación original que incluye al baterista “Pancho” Molina. En esta ocasión, preparan un regreso que tendrá un show previo en el Estadio Ester Roa de Concepción (6 de abril), para luego presentarse con 4 shows en el recinto del Parque O’Higgins, los días 27, 28 y 30 de abril, y el 1 de mayo. Entradas vía Puntoticket.

Louis Tomlinson - Estadio Bicentenario La Florida

El ex One Direction regresa al país con su gira Faith in the future world tour, tras presentarse con éxito en 2022 con tres shows. En esta ocasión, el escenario será el Estadio Bicentenario La Florida donde se presentará el 24 de mayo de 2024. Las entradas disponibles en venta general se encuentran vía Ticketmaster.