The last of us: Catherine O’Hara se suma al elenco

La segunda temporada de The last of us ya se encuentra en producción. La serie protagonizada por Pedro Pascal y Bella Ramsey se estrenó en enero de 2023. Cuenta la historia de Joel y Ellie, dos personajes que se conocen en medio de un Estados Unidos postapocalíptico, las ganas de sobrevivir y algunos traumas del pasado, los mantiene juntos en una travesía que cada vez acumula más obstáculos que sortear.

Al igual que en la primera entrega, cada capítulo funciona de manera individual, contando distintas historias de personajes secundarios, que en muchas ocasiones aparecen solo esa vez, mientras que los protagonistas principales son el hilo conductor que une las historias. La serie es la adaptación del videojuego homónimo, los fanáticos aclamaron en su momento el gran trabajo realizado por Neil Druckmann y Craig Mazin, ya que la historia, la estética y los personajes son altamente fieles al material original.

Durante las últimas semanas se dio a conocer parte del elenco que se sumará a la nueva temporada. La primera noticia la protagonizó Kaytlin Dever (Inconcebible), quien interpretará a Abbie, y según el videojuego, será una de las oponentes de la pareja durante la narración.

Posteriormente, se anunció que Isabela Merced (Familia al instante) será Dina, interés amoroso de la protagonista interpretada por Ramsey. Young Mazino (Bronca) había sido la última revelación, dará vida a Jesse, líder de la comunidad Jackson, uno de sus objetivos es proteger a sus cercanos, entre ellos, las dos chicas recién nombradas.

Durante esta jornada se anunció otra suma al elenco, se trata de la galardonada actriz, Catherine O’Hara. Ha sido nominada a ocho premios Emmy, llevándose el galardón en 1982 y nuevamente en 2020. Es reconocida por interpretar a Kate McCallister en las películas navideñas Mi pobre angelito. Respecto a su papel en la serie de HBO Max, la actriz ni la producción han revelado muchos detalles, solo comentó que será “una actriz invitada en un papel no revelado”.

Lo anterior da cuenta de que la dinámica de la primera temporada se mantendría para esta secuela. Es por lo mismo, que se espera que durante las próximas semanas se sigan sumando actores al reparto.

The last of us acumula a la fecha 47 premios ganados, entre ellos, ocho Emmy, de sus 19 nominaciones en ese evento. También recibió tres menciones en los Globos de Oro. Además, es el segundo mejor estreno en la historia de HBO, detrás de La casa del dragón, del mundo de Juego de tronos.

“Lo que funciona en The Last of Us funciona tan bien que uno vislumbra un futuro cercano en el que la serie acaba siendo una de las mejores de la televisión”, comentó Variety tras el estreno. Rolling Stone comentó en una línea similar: “Una versión mejor que The Walking Dead y el próximo gran éxito de HBO. (...) Nunca he jugado al videojuego, pero Druckmann y Mazin lo han convertido en algo que funciona increíblemente bien como serie de televisión.”

A pesar del gran éxito, hay críticos que no están completamente de acuerdo: “La adaptación The Last of Us está asombrosamente bien hecha, pero falta algo”, dijeorn en el Time. The Hollywood Reporter, adhiere: “He echado en falta espacio para alcanzar algo más de profundidad (...) Sin embargo, si esa es mi mayor queja, bueno, lo habéis hecho bastante bien”.

La fecha de estreno de la segunda temporada aún no está confirmada, pero se espera que llegue a la plataforma de streaming durante el primer semestre de 2025.