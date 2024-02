“Algunos de ustedes no deberían estar en ciertas categorías”: El incómodo discurso de Jay-Z en los Grammy

El rapero estadounidense Jay-Z impactó con su discurso en la 66° versión de los Premios Grammy. El artista subió al escenario junto a Blue Ivy, su hija con Beyoncé, para recibir el galardón Impacto Global Dr. Dree. Sin embargo, más allá del agradecer el reconocimiento, criticó a esta edición por no otorgarle el premio de Mejor Álbum del año a la autora de Single Ladies, quien es también su esposa.

Reconocida como la cantante con más premios Grammy en la historia– 32 hasta ahora–, Beyoncé ni siquiera estaba nominada en la categoría donde se coronó Taylor Swift con su álbum Midnights, y no posee en su historial un galardón de ese estilo.

Este hecho fue resaltado por su esposo Jay-Z en un incómodo discurso, mientras de pie, Beyoncé lo observaba entre el público. “No quiero avergonzar a esta joven (Beyoncé), pero tiene más Grammys que todos y nunca ha ganado Álbum del Año. Así que incluso según sus propias métricas, eso no funciona. Piensen en eso, la mayoría de Grammys y nunca ha ganado Álbum del Año, eso no funciona”, comenzó diciendo el millonario.

“Algunos de ustedes se van a ir a casa sintiendo que les han robado. Puede que algunos fueran robados”, continuó para luego hacer una pausa tras las risas de la audiencia presente en la Crypto.com Arena de Los Ángeles, California.

“Algunos de ustedes no deberían estar en ciertas categorías. No, cuando me pongo nervioso digo la verdad”, terminó diciendo el músico de 54 años.

Anteriores ‘defensas’ a Beyoncé

No es la primera vez que un artista demuestra su descontento en plena ceremonia de premios. Corría 2099 cuando en los Premios MTV Taylor Swift se subió al escenario para recibir el reconocimiento a Mejor Video Femenino del Año por You Belong With Me. Con solo 20 años, la cantante tomó el premio en sus manos, pero fue interrumpida por el rapero Kanye West.

“Estoy muy feliz por ti, te dejaré terminar, pero… ¡Beyoncé tiene uno de los mejores vídeos de todos los tiempos! ¡Uno de los mejores vídeos de todos los tiempos!”, gritó el excandidato presidencial de Estados Unidos en 2020.

Este hecho impactó a la misma Swift e incluso a Beyoncé – quien estaba nominada en dicha categoría por el video de Single Ladies–, quien quedó atónita ante las palabras de West. Las críticas del público y de otros músicos no se hicieron esperar.

Es más, el álbum Reputation (2017) contiene en varias de sus canciones frases que aluden a este hecho y a su compleja relación con Kanye West.