Lana del Rey, ¿la Leonardo DiCaprio de los Grammy?

Lana Del Rey ha estado nominada en cinco ediciones de los Premios Grammy, acumulando once candidaturas.

Durante la reciente ceremonia, la cantante aparecía en cinco listas: Canción del año y Mejor interpretación de música alternativa por A&W; Mejor interpretación pop dúo por Candy necklace y Mejor álbum de música alternativa y Mejor álbum del año por Did You Know That There’s A Tunnel Under Ocean Blvd. Sin embargo, no se llevó ningún galardón durante la jornada.

Esto también le pasó a otras artistas. Olivia Rodrigo, estaba nominada a seis galardones y no logró ganar ninguno. Aunque sí fue una de las artistas que realizó una presentación durante la ceremonia.

Lana Del Rey ha recibido once nominaciones a los Grammy en poco más de diez años de carrera. Con más de una decena de álbumes de estudio, ha competido por Álbum del año en tres ocasiones. Mientras que el resto de sus apariciones en las listas corresponden a las categorías principales –Canción del año, Mejor canción pop vocal, entre otros–.

Foto: Mario Anzuoni

La falta de galardones obtenidos llama la atención entre sus fanáticos, quienes la comparan con Leonardo DiCaprio, en su respectiva categoría.

El actor ha recibido siete nominaciones a los Premios Oscar –el símil de los reconocimientos entre cine y música–. Uno por Mejor actor de reparto, otro por Mejor película y cinco por Mejor actor protagónico. Ha ganado solo uno de estos últimos.

“Desde el punto de vista sonoro, Ocean Blvd es una versión mejorada de Born to Die: el tipo de fusión anacrónica de la poesía beat de los sesenta, el pop de piano FM de los setenta y la producción más actual de rap y música de baile que sólo Del Rey puede conseguir”, comenta Rolling Stone en Español. “El álbum es casi sorprendentemente tranquilo, en comparación con gran parte de su obra, apoyándose principalmente en el piano para la mayoría de las canciones”, agrega.

Sobre su último álbum, Indie Rocks opina: “Es una vuelta a nivel composición a la altura de Norman Fucking Rockwell”. Añadiendo: “Donde los sutiles detalles de Blue Banisters creaban ambientes sonoros delicados; aquí son coros, orquestaciones a piano y cientos de capas de voz las que acompañan a una narradora ávida”.

Variety, en contraparte, no está tan de acuerdo con el éxito de la producción: “Vale la pena decir que Ocean Blvd. no será para todos, y ni siquiera para todos los fanáticos anteriores de Del Rey, no solo por la naturaleza cada vez más conversacional de sus letras, sino porque la mayor parte del acompañamiento musical no se aleja demasiado de una zona”.

Foto: Mike Blake

Lana Del Rey en los Grammy 2024

La cantante llegó acompañada de la ahora cuatro veces ganadora a Álbum del año, Taylor Swift. Es conocido que ambas intérpretes son amigas desde hace varios años. En Midnights tienen la esperada colaboración con Snow on the beach.

Mientras Swift recibía su segundo galardón de la noche, llevó a Del Rey hasta el escenario, situación en la que se le vio incómoda.

A la fecha cuenta con más de 57 millones de oyentes en Spotify y la canción Summertime Sadness superó el billón de reproducciones en la misma plataforma.

Según informaciones recientes, el próximo proyecto de la cantante se enmarcará en la música country. Se llamará Lasso y será producido con Jack Antonoff –ganador de Productor del año–, con quien lleva trabajando desde 2019. Se espera que salga en septiembre de 2024.

“Si no lo han notado por los ganadores de premios y nuestros artistas, la industria musical se está volcando al country”, comentó Del Rey en la fiesta previa a los Grammy de este fin de semana. Esperemos que esta reinvención sirva para verla en el escenario próximamente recibiendo algún reconocimiento.