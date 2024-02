A Residente las letras ya no le importan: el regreso entre la mirada al pasado y un nuevo futuro

Tras un período de dudas, Residente, el influyente rapero ex Calle 13, despejó las dudas respecto a su nuevo disco en solitario, Las letras ya no importan. El álbum, segundo en su discografía solista, finalmente estará disponible desde el próximo 22 de febrero.

El artista puertorriqueño, de 45 años, confirmó la fecha en un corto que protagoniza con la actriz española Najwa Nimri. En este, Residente es un paciente que sigue un ejercicio de meditación guiada. La psicóloga, interpretada por Nimri le plantea un escenario ideal.

Residente

“Ahora en la música, los hits pueden durar ocho minutos, como a ti te gusta. Y ya no hay canciones tontas, ni bailecitos de TikTok. Los influencers ya no existen y no hace falta modelar para ser artista. Los artistas se visten mal, así como tú”, le dice.

En una publicación en su cuenta de Instagram, el puertorriqueño se explayó con su habitual franqueza. “Hace mucho que no salgo. No tengo los mismos ánimos que hace 20 años (...) Quiero hacer otras cosas hace tiempo. Quiero hacer cine, escribir un libro, quiero no tener que salir de gira, quiero estar con mi hijo mucho más, no quiero hacer entrevistas, quiero volver a dibujar, quiero hacer música por gusto no por necesidad y me quiero despedir pero no quiero. Entre todas las cosas que quiero y no quiero, sale este disco el 22 de febrero”.

El anuncio de Residente llega tras publicar un primer adelanto, Ron en el piso. Un tema publicado el pasado 12 de enero, que marca su regreso a la música tras señalar que pospondría el lanzamiento de su nuevo álbum debido al “genocidio macabro que destruye lentamente a Palestina”.

Se trata de una canción que Residente escribió después del fallecimiento de su primo Julián a finales del 2021. “Junto con mi primo empezó la ruta rumbo a calle 13, la calle a la que le debo todo. Esa noche el lápiz fue del tiempo que se va y el recorrido que se queda”, expresó en una publicación en sus redes sociales. En su respectivo videoclip, celebra su pasado. “Del tiempo nadie se salva, pregúntale al tinte que me pinta las canas de la barba. Igual sigo dando brincos porque todavía me siento como de 25″, canta con nostalgia.

El lanzamiento, decíamos, se vio frenado por la decisión del artista, quien se mostró impactado por lo ocurrido en Gaza, tras la dura respuesta de Israel a los ataques del grupo Hamas el pasado 7 de octubre. “¿Por qué no todo se detiene como en la pandemia? Que todo se detenga para que así todos nos enfoquemos en Gaza”, señaló en una publicación en sus redes sociales.

Asimismo, hizo un llamado a sus seguidores y colegas a informarse de la situación de Gaza. “En vez de subir un story modelando ropa, o mostrando el plato de comida que te estás comiendo o la noche de fiestas en donde te emborrachaste…Detente por un momento, busca información sobre Palestina y denuncia el genocidio que está cometiendo Israel con el apoyo de Estados Unidos contra la población civil de Palestina”.

80318393. M�xico, 18 Mar. 2018 (Notimex-Pedro S�nchez).- En el segundo d�a de actividades del Festival Vive Latino 2018, que se realiza en el Foro Sol de esta capital, el cantante puertorrique�o, Residente, se present� en el escenario Indio, para encender a los asistentes con sus letras. NOTIMEX/FOTO/PEDRO S�NCHEZ/PSM/ACE/ (Photo by PEDRO S�NCHEZ / NOTIMEX / Notimex via AFP)

Una idea en la que insistió en una reciente entrevista con El País, en que se refirió a la pasada premiación de los Grammy Latino celebrada en Sevilla. “Nadie hizo una sola mención a Palestina. Hubo chamacanos que me dijeron: ‘Bueno, René, es que yo no sé qué decir’. Y yo les contesté: ‘¿Cómo que no sabes, cabrón?’. Es tan grave que deberíamos hasta parar de tocar. ¿Qué nos queda de humanidad? Todo esto me frustra”.

No hasta hace mucho, en 2019, fue el mismo Residente quien lideró las manifestaciones contra la gestión del gobernador de Puerto Rico, Ricardo Roselló. Una iniciativa que se volvió una cruzada en la que contó con aliados influyentes, pues se sumaron estrellas como Daddy Yankee, Ricky Martin, Bad Bunny Luis Fonsi, Marc Anthony y hasta el actor Benicio del Toro. “En algún momento asumí esa responsabilidad social, pero ya no. Me vino bien soltarlo”, señaló Residente en esa misma entrevista.

Como sea, Residente ha apuntado su interés al cine. De hecho, ya debutó en el protagónico de In the Summers, un largometraje dirigido por Alessandra Lacorazza, estrenado el 22 de enero en el Festival de Sundance, acaso el gran encuentro del cine independiente de Estados Unidos. El mismo, en que en 2023, el documental La memoria infinita, de la chilena Maite Alberdi, se llevó el premio World Cinema Grand Jury Prize, en la antesala de su nominación a los Oscar.

“Prefiero trabajar en el cine que subirme a una tarima. Ya empecé en la música y no voy a dejarla, pero voy a convivir con ambas cosas”, señaló Residente. Y no solo como una convicción, sino como una declaración de lo que espera para su vida en adelante, entre sus rimas afiladas y sus ganas de expandir su horizonte creativo.