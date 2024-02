Los clásicos UB40 encabezan el lineup del festival REC 2024

La organización del Festival REC anunció durante la jornada de este martes 13 de febrero, los artistas que estarán presentes en la edición 2024, uno de los festivales gratuitos más grande del país. Esta novena versión se realizará el 23 y 24 de marzo en el Parque Bicentenario de Concepción y en el Teatro Biobío.

Con más de cuarenta expositores, de carácter nacional como internacional, la organización destaca la presencia de artistas femeninas, quienes ocupan más del 40% del cartel. “Este line up 2024 demuestra que, tras 9 ediciones, el REC sigue consolidándose como el festival de música gratuito más grande de Chile. No solo estamos creciendo en la variedad de estilos musicales con presentaciones de bandas multiganadoras de premios musicales, sino que también le estamos dando la relevancia que se merecen a las bandas regionales”, comentó Rodrigo Díaz, Gobernador de la región del Bío Bío, en un comunicado.

UB40 en headliner

El grupo británico de reggae UB40 llega al sur de Chile para interpretar sus grandes éxitos. Con más de cuarenta años de trayectoria, el histórico cantante Ali Campbell estará liderando este show.

Entre sus numerosos hits, figuran los covers para dos grandes clásicos del cancionero anglo: Red red wine y (I Can’t Help) Falling in Love with You. El conjunto aún se mantiene vigente con diversas presentaciones.

Sus últimas visitas al país han sido pedregosas. En 2015 la banda de ocho integrantes canceló una presentación programada el mes de noviembre de ese año, por incumplimiento de contrato por parte de la productora. En 2017, sin embargo, el grupo logró concretar una nueva visita, que no estuvo exenta de obstáculos. La primera fecha fijada fue para el 8 de octubre en el Gran Arena Monticello, debido al éxito de ventas, se sumó otra para el día siguiente, en el Teatro Caupolicán. A menos de una semana de la realización de este último se confirmó que el espectáculo se suspendería debido a problemas técnicos en el recinto, pero la de San Francisco de Mostazal se realizó sin inconvenientes.

Él mató a un policía motorizado, A.N.I.M.A.L. y Divididos

Directo desde Argentina, las tres bandas de rock indie, heavy metal y rock alternativo, respectivamente, acompañan al grupo británico, encabezando la lista de artistas confirmados. Él mató a un policía motorizado, se presentó el pasado 1 de noviembre en el Teatro Caupolicán con un show que repasó su amplia discografía. Como teloneros se presentaron las argentinas Las ligas menores y Niños del cerro, ambos presentes en el próximo REC.

El grupo fundado por Andrés Giménez, A.N.I.M.A.L. no visita el país hace varias temporadas. Con Over Kill como grupo principal y con Disaster también acompañando, la banda se presentó en el Teatro Teletón en febrero de 2019. La banda de Ricardo Mollo, Divididos, se presentó el 26 de mayo de 2023 en el Movistar Arena, celebrando los 35 años del grupo.

Artistas nacionales

Son varios los representantes de distintas regiones del país que estarán presentes en esta nueva versión del REC.

Encabezando a los artistas chilenos, se encuentra Cami, que recientemente anunció la gira Anna está alucinada, que pasará por teatros del país; la banda de rock Fother Muckers también estará presente y los oriundos de Quilpué, Congreso están en las primeras líneas del cartel.

Niño Cohete, Pascuala Ilabaca & Fauna, Los Santos Dumont, Niños del Cerro, Rama, La Mano Ajena, Easykid, Masquemusica, Gondwana y Javiera & Los Imposibles, son otros de los nombres que llenarán de música ambos escenarios durante las dos jornadas en marzo.