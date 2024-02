La Pozze Latina celebra sus 30 años: “Hoy la Chica Eléctrica tiene 36, pero todavía se siente de 26″

Una mirada a sus orígenes, es lo que plantea La Pozze Latina. El grupo, pionero del hip hop en Chile se alista para una presentación en el Club Chocolate, el próximo sábado 17 de enero, en que celebran sus 30 años de carrera, en atención al lanzamiento de su disco debut Pozzeídos por la ilusión (1993). El evento tendrá como ganchos la participación de otro pionero del rap chileno, Lalo Meneses, de Panteras Negras, además de Victor Flores, Solo di Medina, quien se reincorporó al grupo que completan además Jimmy Fernández y Chico Claudio.

“El año pasado hicimos una celebración en La Batuta, justamente el lugar donde lanzamos el disco hace 30 años. Y en esa ocasión tuvimos como invitado a los que fueron parte importante del grupo. Después de ese show el Víctor se nos unió definitivamente a esta vuelta. Así que es un motivo más para celebrar. Queremos extender esta celebración de los 30 años y ya estamos cerrando algunas fechas en regiones”, dice el cantante Jimmy Fernández con su eterna voz grave. El lugar escogido tampoco es casual. “Tocamos ahí hace 30 años cuando no se llamaba Club Chocolate, en ese tiempo se llamaba La Rockola. Pero definitivamente es algo emocionante para nosotros porque partes de las imágenes del videoclip de Sex Maniac, un sencillo de de ese disco, se grabaron ahí”.

Pozzeídos por la ilusión, grabado en una semana, mezclado en Filmocentro y lanzado por el sello Alerce, es uno de los primeros discos del género en Chile. Le dio a La Pozze un empujón para una carrera labrada a pulso en días en que la industria local comenzaba a mirar a los artistas nacionales. “Definitivamente ese disco fue una aventura para nosotros -apunta Jimmy Fernández-. Piensa que el ingeniero en sonido no se manejaba en estos conceptos musicales, con samplers, batería electrónica. Lo nuestro era basado en el bajo, el bombo de la batería bien pesada, que suene seca, todo eso lo tuvimos que ir aprendiendo. Obviamente una cosa es hacer música, hacer rap, tocar en vivo pero otra cosa es hacer un disco. De alguna manera ahí salió el disco y quedó lo que quedó”.

Y aunque hubo interés de discográficas por fichar a grupo chilenos (como le ocurrió a nombres como Los Tres, Lucybell, Tiro de Gracia, etc), Fernández recuerda los inicios en un momento precario para hacer música en el país. “En esos tiempos la cosa estaba bastante en pañales por acá. No solamente hablando del género musical que estábamos haciendo nosotros, sino que también a nivel de locales para tocar. Se estaba abriendo uno que otro local, así como probando, a nosotros nos tocó muchas veces abrir locales, empezar con temporada de eventos y cosas por el estilo. De alguna manera estamos recordando esos inicios, porque hacer canciones esos tiempos también era muy difícil, contar con estudio de grabación no era tan fácil. No es como ahora, en que cualquiera tiene un estudio en su casa y puede hacer canciones, grabarlas, mezclarlas ahí mismo. Te diría que nosotros fuimos abriendo los espacios prácticamente como con un machete en la selva”.

De hecho esa mirada al pasado se va a canalizar en otro proyecto a cargo del director franco chileno John Gabriel Biggs, quien ha trabajado con nombres como Arrested Development y Wu-tang Clan. “Llegó a Chile y se nos sumó. Hemos hecho videoclips con él, el de una canción que se llama Muévete, y el último sencillo Pozzeidos, para celebrar los 30 años. Junto a él estamos preparando también un documental de los 30 años de La Pozze Latina y seguramente ahí vamos a grabar algunas imágenes que van a ser como las últimas que vamos a rescatar para este trabajo”.

¿Cuánto les impactó el éxito que generó Chica Eléctrica, probablemente su canción más exitosa?

Cuando hicimos el tema nos dimos cuenta de inmediato que tenía un tremendo potencial. Bueno, ahora ya van más de 20 años y cualquier lugar donde tocamos y no tocamos, la gente lo pide. Obviamente con la contingencia, por los cambios de los últimos años, hemos cambiado también la edad a la Chica eléctrica, porque obviamente los años han pasado para ella también. Así que hoy decimos que la Chica Eléctrica tiene 36... pero todavía se siente de 26 ajaja (ríe). Eso le cae súper bien a la gente que es contemporánea de los noventas, porque de alguna manera le decimos a las mujeres que no importa la edad, hay que mantenerse fresco, con energía.

¿Qué opinión tiene del auge de la música urbana en el país?

Hoy en día vemos una gran variedad de música. El internet permite tener acceso a estos contenidos, lo que antes era una cosa súper difícil. Alguien que tenía un cassette se lo lograba piratear a otro, y así se pasaba. Hoy en día no, la música está ahí, entonces los jóvenes que están entrando ahora tienen un horizonte mucho más claro que nosotros en esos tiempos. Vemos muchos jóvenes que están muy seriamente enfocados y están trabajando en su propuesta musical. Obviamente que hay múltiples contenidos de canciones, algunas pueden gustarnos, otras no tanto. Pero hay también jóvenes que están rescatando ese sonido de los 90, del rap con contenido, la improvisación y eso ha sido una tremenda sorpresa para nosotros. Por ejemplo, nuestro último sencillo, Pozzeidos, tiene las colaboraciones de Promaabro, Rolando Fino y Dj Racso. De alguna manera hemos estado con gente nueva que está saliendo, haciendo cosas interesantes, con una buena energía. Esa es una pega que hay que seguir haciendo porque a uno le permite refrescar su propuesta y seguir evolucionando.

La Pozze Latina se presentará este sábado 17 de febrero, desde las 21.00 horas en Club Chocolate (Ernesto Pinto Lagarrigue #192). Las entradas están a la venta vía Passline.