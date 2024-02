Productores de conciertos critican que Estadio Nacional priorice al fútbol y dicen que corren riesgo las visitas de AC/DC, Pearl Jam y Madonna

Los incidentes en el Estadio Nacional durante la Supercopa entre Colo Colo y Huachipato siguen teniendo repercusiones. Ahora alzaron la voz los promotores de conciertos y espectáculos masivos en el país.

Esta vez desde la Asociación Gremial de Empresas Productoras de Cultura y Espectáculo (Agepec) señalaron que los actos de vandalismos vividos el fin de semana demuestran que pese a los estragos que causa esta actividad deportiva, sigue teniendo prioridad por sobre los actos culturales y de entretenimiento, a lo que se suma que no hay nociones concretas sobre el uso que tendrán los recintos deportivos remodelados con inversiones millonarias en los últimos Juegos Panamericanos, pudiendo algunos de ellos, como el Court Central, convivir con la cultura y los eventos artísticos.

Desde Agepec afirman que uno de los grandes argumentos del Estadio Nacional para poner trabas a la realización de eventos ha sido el cuidado de la nueva pista de recortán, la que se vería dañada por la realización de eventos masivos, por el tráfico de público.

“Sin embargo, vemos que peores estragos generan los actos de violencia en los partidos”, dice la entidad en un comunicado.

Además señalan que, para cubrir la pista de recortán que fue dañada, se utilizó un cubre campo (adquirido por una empresa externa) que se compró para ser utilizado en las canchas en todo Chile, por un valor millonario y que tiene como función el poder cubrir el césped para la realización de eventos masivos, en los diferentes estadios del país, como se hace en todos los grandes recintos del mundo.

El presidente de Blanco y Negro se desliga de posibles sanciones a Colo Colo por los incidentes ocurridos en el Nacional. Foto: Agencia Uno.

“El usarla para cubrir la pista de recortán para proteger la cancha de actos vandálicos es algo que afecta a la industria de los eventos masivos. Usar una herramienta esencial para los espectáculos para hacer frente a la violencia en el fútbol demuestra la poca importancia que tiene la cultura y sus afines. El fútbol, y por ende la cantidad de fechas que tiene en el principal coliseo del país, versus otra serie de opciones mejores en todo sentido, está por sobre cualquiera otra cosa”, señaló Jorge Ramírez, presidente del gremio, a través del comunicado.

Francisco Goñi, director de Agepec agregó que “el estadio ha informado que se tendrá que cubrir la pista de recortán con un cubre piso especial, que en Chile solo posee un proveedor, generando una situación monopólica y que directamente genera un aumento en los costos. Pero después de lo ocurrido en el partido de la llamada Supercopa, podemos constatar que eso no fue exigido así a la ANFP, lo que muestra nuevamente cómo se perjudica y discrimina nuestra actividad”

Finalmente, Ramírez concluyó que una vez más el sector se ve con barreras para poder ejercer su actividad en un recinto considerado como infraestructura pública.

“Se nos dificulta la utilización de un recinto que es patrimonio de la cultura y de los eventos masivos, dándole preferencia al fútbol, eso siempre ha sido así. Pero los actos cometidos recientemente muestran que lamentablemente no es una actividad ajena a problemas de seguridad, versus la nuestra que trae bienestar, cultura y más de 160 mil puestos de trabajo directos e indirectos. Si el Gobierno de Chile no cambia su posición y disposición respecto a la utilización del Estadio Nacional y otros recintos, medianos y grandes, conciertos no podrán realizarse en Chile; giras mundiales como AC/DC, Pearl Jam, Madonna, U2, Rolling Stones, entre otras, corren un gran riesgo. Realmente esperamos que las autoridades de los ministerios de Deporte y Cultura y el IND accedan a sostener una reunión de trabajo con el sector, ya que ha sido imposible de materializar pese a las insistentes solicitudes vía los mecanismos formales”.