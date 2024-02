Fallece Pedro Chaskel, histórico director del cine chileno que grabó el bombardeo a La Moneda

La Cineteca de la Universidad de Chile informó el fallecimiento de Pedro Chaskel, cineasta y miembro fundador de dicha entidad, a la edad de 91 años. Una figura esencial e histórica del cine nacional.

“Su obra lo convierte no solamente en uno de los más importantes realizadores del cine documental chileno, ya que además fue un educador que dedicó parte importante de su actividad a la formación de nuevas generaciones de cineastas”, indica la institución a través de sus redes sociales.

Dentro de sus reconocimientos destacan la Medalla Rectoral de la Universidad de Chile (2006), la Orden al mérito artístico y cultural “Pablo Neruda”, Consejo Nacional de la Cultura y las Artes del Gobierno de Chile (2005), el Premio Pedro Sienna a la trayectoria cinematográfica del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes del Gobierno de Chile (2009) y el Premio Altazor por su contribución al arte cinematográfico (2009).

Arquitecto de profesión, nació en Alemania y emigró con su familia a Chile en 1939, donde se nacionalizó en 1952. En 1955 funda y anima el Cine Club de la Federación de Estudiantes de Chile, quienes crean la revista Séptimo Arte. Posteriormente, el club se integra a la administración de la Universidad de Chile y pasa a llamarse Centro de Cine Experimental, del que Chaskel es cofundador junto con Sergio Bravo, quien asumió el cargo de director.

Ya en 1961, la casa de estudios crea la Cinemateca, que reemplaza al Centro por el Departamento de Cine, donde Chaskel se convierte en director.

En 1963 asume como director del Departamento de Cine de la Universidad de Chile. Estando en ese cargo, tiene como estudiantes a dos de los principales directores chilenos de la segunda mitad del siglo XX: Raúl Ruiz y Miguel Littin. Chaskel incluso hace las labores de montajista en la película El Chacal de Nahueltoro, de Miguel Littin, que fue estrenada en 1969.

Filmación de la película El Chacal de Nahueltoro Archivo Histórico Cedoc/Copesa

Su carrera como realizador

Sus dos primeros documentales, Aquí vivieron y Érase una vez, son correalizados en 1962 y 1965 con el destacado director de fotografía Héctor Ríos. Ese año, además, incursiona con su primer cortometraje documental, Aborto.

Es importante destacar que la trayectoria de Chaskel inicia en los albores del surgimiento del llamado “nuevo cine chileno”, un movimiento en el que los cineastas chilenos expresan los conflictos sociales y política del país y de Latinoamérica.

En 1971 estrena, junto a Héctor Ríos, el cortometraje documental Venceremos, que contrasta la violencia que se genera tras la polarización política y el triunfo de Salvador Allende el año anterior. En medio del convulso contexto nacional, en 1972 filma un diálogo con brasileños refugiados en Chile tras la dictadura en su país.

Para el 11 de septiembre de 1973, Pedro Chaskel fue quien grabó la filmación del bombardeo a La Moneda, que posteriormente quedó registrado en La batalla de Chile (1975), documental de Patricio Guzmán —también exponente del nuevo cine chileno—donde ejerció como director de montaje.

Abandona como exiliado el país luego del Golpe de Estado y se instala en Cuba, donde permanece durante diez años trabajando como montajista y realizador del Instituto Cubano del Arte e Industria Cinematográficos. Además, desde su propia experiencia, Chaskel realiza un documental sobre el exilio chileno, llamado Los ojos como mi papá (1979).

Hizo tres cintas sobre el Che Guevara, donde reflexiona sobre la icónica foto que le tomó Alberto Korda al líder revolucionario.

Retorna a Chile en 1985, como un ferviente opositor de la dictadura. “Codirige con Pablo Salas el documental Somos más (1985) y en 1987 realiza Por la vida e Imágenes de un primero de mayo. A partir de 1989 desarrolla una larga actividad para el difundido programa de televisión Al Sur del mundo”, elaborando el guion y el montaje, más las tareas de dirección, de dieciséis documentales“, consigna Cine Chile.

En conversación con The Clinic en 2022, el realizador indicó que tenía pendiente un documental experimental, que tenía grabado, pero no editado. “Es una mezcla entre documental y experimento. Y esto de experimental es una especie de pantallita por si sale mal”, dijo. Sobre la historia que aborda, Chaskel comentó: “A lo mejor no lo alcanzo a terminar”.

Su último trabajo registrado data del 2015, llamado De vida y de muerte. Testimonios de la Operación Cóndor, que indaga la documentación encontrada respecto a ese plan y revela quiénes fueron los responsables y quiénes fueron las víctimas.