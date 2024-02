Alejandro Sanz no entendía nada: cuando pifiaron a Iván Zamorano en su concierto en el Estadio Nacional

El 17 de marzo de 2007, Alejandro Sanz se presentó en el Estadio Nacional ante aproximadamente 30 mil personas. Una de ellas era el exfutbolista Iván Zamorano, entrañable amigo del cantante español, quien en primera fila, y acompañado de su esposa María Alberó, estaban instalados para ver el concierto parte del tour El tren de los momentos.

“Sanz sonreía y coqueteaba a las 30.000 personas que lo estaban presenciando cuando inició su medley con las conocidas Amiga mia e Y si fuera ella. Mientras cantaba esta última, el artista se inclinó para dar a un hombre del público el único beso de la noche a sus admiradores, quien era justamente el exfutbolista Iván Zamorano”, escribió Claudia Cáceres en Cooperativa la madrugada del día siguiente.

A menos de dos horas de concierto, Alejandro Sanz comenzó a despedirse. “La hemos pasado bien en Santiago”, dijo, para luego dedicarle a su amigo la última canción.

Ese fue el error. Las pifias hacia el exfutbolista de Colo-Colo no se hicieron esperar.

A modo de contexto, Iván Zamorano era el rostro de la campaña publicitaria del Transantiago, medio de transporte capitalino lanzado el año anterior (2006), cuya acogida fue pésima por parte de los usuarios.

Sin embargo, el madrileño continuó su show. Cantó Try to save your song y las pifias se transformaron en aplausos.

En ese entonces, Iván Zamorano comentó no haber escuchado los abucheos. En tanto, Alejandro Sanz dijo: “Iván es un hombre que le ha dado muchas glorias a este país, yo no sabía por qué era (la pifia), pero creo que no es justo, en el sentido que él es un hombre que siempre ha llevado el nombre de Chile por todos lados”.

El vínculo entre el deportista y el cantautor sigue fuerte. Según declaró Ivan Zamorano en marzo de 2022, en el programa de Chilevisión, La Divina Comida, ambos mantienen un estrecho contacto. “Alejandro forma parte de mi vida. Es fanático del Real Madrid y fanático mío (...) Ha estado un montón de veces en nuestra casa. Lo queremos mucho”, comentó.