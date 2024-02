Primero con Sting y ahora con Bocelli: el fenomenal paso del director Steven Mercurio por el Festival de Viña

La segunda jornada del Festival de Viña inició con la presentación del tenor italiano Andrea Bocelli junto a una orquesta con 114 músicos en la Quinta Vergara. Un show con un setlist que pasó por la música clásica y también éxitos como All by myself o Vivo por lei.

Además de la orquesta, el italiano también fue acompañado de la soprano puertorriqueña Larisa Martínez y la estadounidense Pía Toscano. Entre el grupo de artistas con los que Bocelli aterrizó en Viña también se encuentra un nombre que ya había pisado la Quinta: Steven Mercurio. El hombre fue encargado de dirigir a los músicos que protagonizaron una de los shows más emocionantes que ha ofrecido el Festival de Viña en los últimos años.

El director estadounidense ya había protagonizado de otra histórica jornada en Viña del Mar: la noche en que Sting se presentó junto a la Orquesta Sinfónica de Chile en 2011. Allí canciones clásicas de The Police y de la carrera solista del británico deslumbraron al la Quinta Vergara en este formato que pocas veces había sido protagonista en Viña.

El director nacido en nueva York actualmente lidera la orquesta que acompaña a Andrea Bocelli. En su carrera se ha desempeñado como director asistente de la Filarmónica de Brooklyn y y la Ópera Metropolitana de Nueva York.

Por estos días, es parte del grupo de músicos con los que viaja el tenor italiano y que lo trajo de regreso a la Quinta Vergara para entregar la que será otra jornada para el recuerdo.