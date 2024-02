Cuando Luis Slimming fue profesor: ¿le hizo realmente clases a un futbolista de la selección?

El humorista de 37 años, Luis Slimming, llega al Festival de Viña este 27 de febrero. Luego de la presentación del conjunto mexicano, Maná, y antes de los australianos de Men at work, el también conocido como Don Comedia se enfrentará a El Monstruo, que la noche anterior despertó contra la actriz Javiera Contador.

Su carrera como comediante comenzó tras bambalinas, ya que escribió chistes para afamados exponentes del humor chileno, como Stefan Krammer, Fabrizio Copano, Edo Caroe y Pedro Ruminot. Sin embargo, después del trabajo como podcaster – El sentido del humor y Entre broma y broma – e incursionar en bares, se dio cuenta de que él sí podía contar chistes sobre el escenario. Así llegó al éxito en el Festival del Huaso de Olmué el 2023 y ahora cumple el sueño de pisar la Quinta Vergara.

Pero mucho antes de eso, Luis Slimming se desempeñó como docente. “En estricto rigor, yo no soy profesor de matemáticas, porque yo no estudié pedagogía. Hice clases un tiempito no más”, contó en entrevista con Julio César Rodríguez, en el programa La Junta.

Estudió Licenciatura en Matemáticas en la Pontificia Universidad Católica de Chile, en el campus de San Joaquín. “Más que profesor, yo quería ser científico, yo quería estudiar física y me faltaron ocho puntos (en la prueba de admisión). Entonces quedé en Licenciatura en Matemáticas. Ahí me gustaron harto las matemáticas... pero después descubrí que era un chimpancé al lado de mis compañeros”, dijo entre risas.

12.02.2024 GRUPO "EL SENTIDO DEL HUMOR"/ LUIS SLIMMING FOTO: BASTIAN SEPULVEDA

Anécdotas como profesor tiene varias. “Me tocó hacer clases en un colegio súper vulnerable y fue terrible. Le hice clases a un primero medio y les hablé de astronomía, algo que no estaba en la malla. Después fui a hablar con la inspectora y me decía: ‘no pierda el tiempo, si estos chicos están acá para que no anden delinquiendo’”, contó el comediante, quien renunció al establecimiento al día siguiente.

Luego ejerció como profesor de física, donde disfrutaba hacer experimentos con sus estudiantes. “Me gustaba hacer reír a mis alumnos. De hecho, yo les decía que los chistes estaban autorizados en mis clases, pero tenían que ser buenos. Acá la talla se tira. Si te tirai una talla buena, bien, pero si la talla es mala, te vas a inspectoría”, narró Luis Slimming.

“Hice un reemplazo a una profesora que estaba haciendo su posnatal. Ella tenía como jefatura un segundo medio en un colegio, y en ese curso estaba un alumno, Guillermo Maripán. Lo saqué a la pizarra, o sea le pregunté qué hago acá (pizarra) y me dijo: ‘No, no sé, total, yo no necesito saber esto, porque voy a ser futbolista’”. Lo que más sorprendió al ahora humorista fue la reacción del curso: todos tomaron muy en serio las palabras de su compañero.

Luis Slimming aclaró su anécdota con Guillermo Maripán.

Aunque en realidad, Luis Slimming nunca le hizo clases al seleccionado nacional. En conversación con La Cuarta, declaró que el mismo Maripán le señaló el error por mensaje. “Le dije: ‘Oh, hueón, sorry, creí que habías estudiado en tal parte’”, indicó al medio. “Después descubrí que al cabro que le hice clase era otro, que se llamaba Benjamín Inostroza, algo así. Al final jugó y no llegó a la selección chilena; le fue menos bien”.