La picara historia de Fher de Maná y Piolín

Un verdadero karaoke armó Maná en la tercera noche del Festival de Viña del Mar con un setlist lleno de exitos. Pero además de la música, el vocalista también se detuvo para interactuar en ocasiones con el público e introducir algunas historias detrás de los temas interpretados en el escenario.

Así fue como luego de poner a cantar a la Quinta con la ranchera “El rey” (original de José Alfredo Jiménez), Fher, el vocalista de la banda pasó a tomar el micrófono para contar una curiosa anécdota que involucraba a Piolín, el pajarito amarillo de Looney Tunes y a un viejo amor.

“Vamos a tocar una canción de otra chava que me puso otro cuerno con otro güey”, partió relatando. “Es de mis canciones mis favoritas. La hicimos hace mucho tiempo, está en el primer álbum de Maná. No sé si les gusta las viejitas, las canciones primeras” preguntó y el público respondió con un sí eufórico.

“Esta canción se la escribí ella. Bueno, me ponía el cuerno con un compañero de la universidad que le decían “El Piolín”, tweety bird, el pajarito ese de las caricaturas, Piolín”, siguió contando.

“Porque estaba güerito, este güey estaba bien presupuestado, tenía un Mustang azul de poca madre convertible, yo tenía una bicicleta jodida pero me movía en mi bicicleta. Total quela chava se fue con este güey, con “El Piolín”, relató Fher.

“Luego me contaron que como a los cuatro meses la mandó a volar a mi ex, y ella quiso regresar conmigo. Entonces entre los chismes de los cuates me dijeron que un día lo vieron en el baño a “El Piolín” y que cuando estaban haciendo pipí, voltearon así y este güey sí estaba bien piolincito de aquí. O sea, en México es un piolín”, dijo entre risas.

“Así que nació esta canción gracias a ella y esto se lama Te lloré todo un río”, finalizó Fher para dar espacio a otras de las canciones que fue coreada por el público de la Quinta Vergara.