Matteo Bocelli revela su gran fanatismo por Alexis Sánchez: “Es fuertísimo”

Andrea Bocelli sigue dando que hablar. Su show del pasado lunes 26 en el Festival de Viña del Mar ya escala entre lo mejor en la historia del evento y aún estremece a una parte del público que lo siguió por TV y también en la misma Quinta Vergara.

Pero también arrojó mucho comentario su hijo Mateo Bocelli. El joven de 26 años formó parte del segmento pop y aportó la necesaria frescura juvenil a la solemne puesta en escena de su progenitor.

En conversación con Red Gol, Matteo se dio tiempo para hablar de sus sensaciones ante la primera vez en Chile.

“Mi sensación es muy bella. Es mi primera vez aquí en Chile. He tenido mi primer contacto con los fans y me da mucha energía positiva y estoy muy feliz de estar aquí en el Festival de Viña del Mar y con mi padre. Entonces espero transmitir muchas emociones y volver a Chile muy pronto”, confesó el cantante.

Pero no sólo la ópera y el mundo lírico es su tema. El cantante es un fanático del “Calcio” y sus colores están muy conectados con Chile. En particular con jugadores locales. “El equipo que me gusta es el Inter de Milán de Alexis Sánchez”, partió diciendo al medio.

En el Inter han pasado bastantes jugadores chilenos que han logrado ser campeones y Bocelli hijo recuerda con cariño a algunos de ellos. “Teníamos a (Arturo) Vidal, también a (Gary) Medel, David Pizarro. Sánchez es fuertísimo”, indicó el cantante.