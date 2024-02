“Uno de los mejores de la historia”: la trastienda del impactante show de Andrea Bocelli en el Festival de Viña

Con 41,2 puntos de rating a las 23:08 horas, marcó el peak de sintonía más alto de lo que va del Festival de Viña 2024, superando incluso los 40,2 que marcó el show de Karol G en Viña 2023. Lo cierto es que hasta ahora, la presentación del italiano Andrea Bocelli fue el número musical de más impacto del evento, marcando tendencia en las redes sociales.

En promedio la presentación fue además el show más visto de la noche con 35,4 puntos de rating en la transmisión conjunta de TVN y Canal 13, superando hasta a la tensa rutina de la comediante Javiera Contador que promedió 32,3 y tuvo un peak de 34,4 puntos a las 0:01. Pero más allá de las cifras, se trató de un momento que quedó para la memorabilia pop. El show se siguió con un respetuoso silencio desde el público, incluso con gente en el palco que hacía callar a quienes hablaban alto o intentaban gritar.

Andrea Bocelli durante los ensayos previos a su show en el Festival de Viña

El estruendoso aplauso final y la posterior pifiadera del “Monstruo” demandando el regreso del italiano, fueron puntos que evidenciaron que el show tuvo un impacto pocas veces visto en la Quinta Vergara. Incluso, tras el corte para la tanda comercial, Bocelli volvió brevemente al escenario por la pasarela del costado de platea para saludar al público, acompañado de su hijo Matteo, también cantante y quien por lo demás, fue una de las sorpresas de la jornada. “Él pidió volver porque escuchaba que era tanta la ovación, que quería acercarse a las personas”, cuenta Daniel Merino, productor ejecutivo del Festival de Viña 2024, al recibir a Culto en una sala en las profundidades de la Quinta Vergara.

Para la producción del Festival se trató de una jugada que funcionó mejor de lo que esperaban. La presentación se terminó de abrochar apenas días antes de su anuncio en noviembre. “Nunca nadie se esperó lo que pasó hoy día. Nadie. O sea, sabíamos que estamos trayendo a una a un artista icónico que tenía récords, que tenía una audiencia muy particular - apunta Daniel Merino-. El rating que se marcó es una cosa tremenda y yo creo que va a ser por mucho tiempo uno de los mejores shows que ha pisado la Quinta Vergara”.

El productor cuenta que las gestiones para traer a Bocelli se alargaron por meses debido a las exigencias técnicas que implicaba el despliegue de tener 114 músicos en el escenario. Incluso, ya en otra ocasión se le intentó traer a Viña. “Por lo que nos manifestó su management, antes se había intentado traerlo a Chile a este festival y nunca se había logrado llegar a un acuerdo, porque los requerimientos técnicos, al ser un anfiteatro abierto son tantos que no existía muchas veces un buen puerto para poder concretar esta contratación”, explica Merino.

Foto: Dedvi Missene/La Tercera

Con una parrilla que esta temporada cuenta con bandas de larga trayectoria (como Los Bunkers o Maná) y exponentes del fenómeno de la música urbana (Young Cister o María Becerra), el productor explica por qué se decidió ir por Bocelli para esta ocasión. “Yo creo que tiene que ver con que en el último tiempo Bocelli y artistas como André Rieu han logrado que su música traspase cierto tipo de audiencia. El vals o la música clásica no tiene por qué seguir siendo música como para un nicho muy particular de gente. Cuando logramos hacer esto, lo hicimos pensando en probar que la audiencia iba a recibir bien un show”.

Según Merino, lo más complejo fue concretar las exigencias técnicas del equipo de Bocelli, quienes pidieron un trabajo de alta calidad, y que el audio debía sonar como si fuese un teatro cerrado. Una hazaña técnica considerando que la Quinta Vergara es un espacio abierto y además condicionado por la cercanía del mar. “El sonido tenía que ser perfecto y una orquesta de estas características en un espacio abierto es muy complejo de afinar porque tienen problemas con el tema de las cuerdas”, apunta el productor.

Por ello, es que desde la producción del Festival hubo una constante comunicación con el equipo del artista para zanjar todos los detalles. “Nosotros llegamos al punto en el que hubo que modificar cierta parte de la escenografía para poder hacer que el audio estuviera en la posición que que Andrea quería, y no por un capricho, sino que más bien porque el audio tiene que ser perfecto. Entonces no había espacio para errores ni como para decirle no yo to coloco esto de otra forma, porque la respuesta era ‘entonces no voy’, porque la excelencia era primero, antes que cualquier otra cosa”, dice Merino.

La preparación del show fue tal, que hubo que gestionar equipos que no estaban disponibles en el país. “Trajimos equipamiento de Estados Unidos, de Europa porque habían cierta cantidad de micrófonos y de elementos que no estaban disponibles en un mismo país y tuvimos que reunirlos y manejar esas cargas. El otro día una de estas cosas se había quedado atrapada en la aduana. Entonces cuando ya estaba sonando dije realmente valió la pena todas las trasnochadas que se pegó el equipo. Fue realmente increíble”.

Foto: Dedvi Missene/La Tercera

Como se había informado en la previa, Bocelli tuvo exigencias acotadas para su estadía en la Quinta Vergara, hasta donde llegó acompañado por su hijo Matteo con quien cantó en escena. “Él es un tipo muy profesional. En su camerino pidió una una pelota para hacer yoga, dos sillones y un teclado para hacer su vocalización. El catering muy básico, agüita y fruta. O sea, nada del otro mundo. Eso fue todo, muy simple. Hoy en día se da mucho que la complejidad viene por los riders, el hotel, pero aquí la complejidad estuvo en el escenario porque él pone todo el foco de su show. Ni siquiera en las visuales, que estaban muy lindas por lo demás, pero él lo pone todo en el audio”.

Respecto a las Gaviotas de Plata y Oro entregadas a Bocelli, en las redes sociales hubo críticas al hecho de que no hubiese un premio superior para destacar el show del italiano. “Hay que entender que el festival tiene un un protocolo de entrega de premios que debemos seguir y aceptar -explica Daniel Merino-. Yo particularmente creo que hoy día le entregamos a Andrea todo lo que el Festival le podía dar y lo más importante, le entregaron varias ovaciones. Tuve la oportunidad de despedirme antes de él antes que se fuera y se fue muy emocionado, porque hay que entender que para él fue un hito en su carrera poder venir a este anfiteatro donde se hace un programa de televisión y que le cumplieran todos los requerimientos técnicos que él pedía”.

Foto: Dedvi Missene/La Tercera

Fue además tema en las redes sociales la posibilidad de entregarle a Bocelli una Gaviota de Platino. El premio se instituyó en 2012, aunque acotado a premiar trayectorias; de hecho hasta ahora solo la han recibido Luis Miguel, Isabel Pantoja, Lucho Gatica y Los Jaivas. Al respecto, explica Daniel Merino. “La Gaviota de Platino nace a raíz de la necesidad de hacer ciertas premiaciones respecto a carreras. Es un premio que depende de quién esté en la administración, corresponde al Comité Ejecutivo tomar ciertas decisiones en coordinación con el municipio. En este caso en particular, yo creo que Bocelli puede volver a festival en el futuro y yo creo que ese momento hay que guardarlo”.

¿Fue uno de los mejores shows de la historia del Festival? responde Daniel Merino. “Sí, sin duda. O sea, estoy muy, muy orgulloso de ser parte de eso. Yo estaba muy emocionado porque fue una pelea muy larga, muy larga de muchos meses, mucho desgaste. Muchas veces yo estaba a punto de decir ya no más, porque mi equipo estaba muy cansado y seguíamos ahí. Hasta que llegó el día y hoy día cuando llego al escenario y veo al tipo, es una realidad, vamos para adelante y se da”.