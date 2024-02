“La pobre no puede ir al registro civil porque sale el ex ahí”: el chiste que lanzó Luis Slimming sobre el quiebre entre Irina Karamanos y Gabriel Boric

Luis Slimming “Don Comedia” fue el responsable del humor luego de la presentación del grupo mexicano Maná. Un desafío que además implicaba volver a hacer reír al monstruo de la Quinta Vergara la noche posterior al traspié vivido por Javiera Contador en el escenario. Finalmente, el humor del también guionista se impuso y conquistó al público.

Chistes sobre contingencia, su pasado como profesor de matemáticas y alusiones a la contingencia fueron parte del material que puso en tierra firme la presentación del comediante. Entre ellos, estuvo la mención al fin de la relación entre Irina Karamanos y el presidente Boric.

“Boric está soltero”, partió introduciendo. Algo que rápidamente soltó pifias en la Quinta Vergara hacia el presidente. “Parece que no les gusta que esté soltero”, respondió Slimming, sacando risas en el público.

“A mí me gustó que la exprimera dama dijera ‘no si es que terminamos en buena’. La pobre no puede ir al registro civil porque sale el ex ahí”, comentó respecto al quiebre de Karamanos y Boric.

Luis Slimming sobre Cathy Barriga: “El único robot que nos cagó fue la robotina”

En su rutina Don Comedia aprovechó de referirse a otro tema de la contingencia y que tuvo como protagonista a Cathy Barriga. El comediante bromeó con la inteligencia artificial y aseguró que no tenía miedo al desarrollo de la tecnología, agregando que“el único robot que nos ha cagó hasta ahora es la robotina”, refiriéndose al caso que involucra a la exalcaldesa de Maipú.

“Más encima está en la casa viéndonos”, agregó entre las risas del público. La mención desató pifias en el público, a lo que Slimming pidió que “no pifien fuerte que van a despertar al marido”.