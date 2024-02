Lucho Miranda: “Luis Miguel era el único que tenía Gaviota de Platino, entonces yo quería una distinta también”

A minutos de abandonar el escenario de la Quinta Vergara con los premios y aplausos del público, Lucho Miranda participó de la conferencia de prensa. Con los galardones sobre la mesa y un ánimo bastante tranquilo relató sobre cómo se sintió durante el show. Se refirió además a lo significativo que fue poder levantar las gaviotas diseñadas especialmente para él, esto debido a la discapacidad que no le impide extender sus manos.

“El tema de la gaviota inclusiva fue algo que se conversó el primer día”, reveló al respecto y las conversaciones que tuvo con la producción. “A mí me dijeron que Luis Miguel era el único que tenía Gaviota de Platino, entonces yo quería una gaviota distinta también”, bromeó.

“Muchos comediantes sueñan con esto, con levantar la gaviota. Para mí iba a ser muy triste recibir la gaviota y no poder levantarla, no poder hacer la imagen que más se viraliza después de un show”, confesó y agradeció a la producción: “Se puso un 7 y fue capaz de hacerme este bonito detalle”.

En la conferencia, Miranda habló sobre su futuro matrimonio, tema que había tocado durante su rutina en el Festival. Allí confesó que, originalmente, la ceremonia se desarrollaría este mes. “Nosotros postergamos el matrimonio por el tema de que el perla tenía que trabajar en febrero. Entonces tuvimos que cancelar el matrimonio y postergarlo”, respondió y aseguró que está buscando una nueva fecha junto a su pareja.

También se refirió a la participación sorpresa que tuvo el cantante colombiano y jurado de Viña, Manuel Turizo. Una intervención que comenzó de forma natural cuando Miranda preguntó si había alguien en el público que no lo conociera y el músico levanto su mano desde el palco. Sobre ese momento, respondió: “Yo me calenté”, sacando carcajadas en la sala de prensa.

“Fue muy bacán, fue muy inesperado, jamás pensé que iba a haber esa interacción. Yo esa pregunta la hago normalmente y pensaba que me iba a responder una persona, no del jurado, sino alguien del público”, explicó el humorista. “Cuando vi a Manuel Turizo levantar la mano dije ‘ah, me va a servir para e chiste’, nunca pensé que tanto. Incluso, me quitó luces”, bromeó al respecto.

Lucho Miranda antes de subir al escenario: “Quería pasarlo bien. Fue mi lema desde el principio”

Los minutos previos a subir a la Quinta no fueron un problema para el comediante o al menos así lo señaló en la conferencia: “Yo creo que ya la discapacidad me genera una tensión muscular importante entonces creo que todo lo que vino después fue como “ah, esto es como muy normal”.

Además contó que en todo momento estuvo concentrado en disfrutar la experiencia: “Quería pasarlo bien. Ese fue mi lema desde el principio del show, pasarlo bien. Quería disfrutar el momento, vivirlo, ver cómo la gente aplaudía. Quería disfrutar eso”.

Respecto al salto en su carrera tras este triunfo en Viña, comentó: “Sería bacán que a los les haya gustado mi humor vayan a los shows de standup. Ahora voy a tener vacaciones en marzo pero ya en abril empiezo con uno nuevo que se llama Oscuro, va a estar muy bueno”, adelantando los próximos pasos que dará el comediante que brilló en la cuarta noche del Festival.