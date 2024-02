Corredor y fan de Bad Bunny: Lucho Miranda, la historia del comediante que fue paciente de Teletón

Luis ‘Lucho’ Miranda es el comediante que se posicionará en el escenario de la Quinta Vergara el miércoles 28 de febrero. Con una rutina que ha probado en diversas latitudes, el joven de 28 años debuta en el Festival de Viña del Mar luego de presentarse en la Teletón el 2021.

Tras sufrir una asfixia nasal en su nacimiento, tuvo una parálisis cerebral que lo llevó a pasar 18 años en la institución de rehabilitación.

Estudió contabilidad y ejerció en la Municipalidad de Vicuña, de donde es oriundo. Sin embargo, dejó su trabajo para dedicarse a la comedia. “Yo era mal contador, hay cosa que uno no nace para eso, y era malo para los números (...) Me di cuenta de que no era lo mío”, reveló en el programa La Junta, conducido por Julio César Rodríguez.

Sus inicios en la comedia se lo debe a otros humoristas. “Siempre tuve una afinidad a la comedia, siempre me gustó hacer reír, desde chico. Después me di cuenta de que era bueno haciendo comedia, cuando empecé a ir a bares a ver comediantes (...) Ahí pude cachar que tenía un talento, que el ideal no era tan alto y que podía llegar hasta ahí (...) Siempre me tomé la vida con humor, porque si me la tomaba de otra manera me iba a afectar más. Fue bacán llevar toda esa vida con humor a chistes”, reflexiona en el mismo espacio.

Además, comentó su afición por correr, jugar fútbol y por el cantante puertorriqueño Bad Bunny. Asimismo, comenzó a incursionar en las redes sociales y se convirtió en tiktoker y participó como comediante en Got Talent Chile, programa de talentos de Mega, en 2021, donde llegó a instancias finales del concurso.

También se ha desempeñado como podcaster, junto a Claudio Michaux, en No si fue tan así y participó como capitán de la Mesa Digital en Teletón 2022.

En enero y febrero de 2023, Luis Miranda participó en la gira de humor junto a Claudio Michaux, Kakoamedia y Diego Urrutia, titulada El show del verano. Ese mismo año visitó varias ciudades con su espectáculo autodenominado Show de autoayuda.

Recientemente, se presentó en su comuna y le dieron un reconocimiento.