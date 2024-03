Con mención al perro Messi y críticas por la ausencia de Barbie: los mejores momentos de la obertura de los Oscar 2024

Ya inició la ceremonia de la 96° edición de los premios Oscar, que reúne a las estrellas de Hollywood para galardonar lo más destacado del cine. Esta inició cinco minutos tarde, debido a una protesta sobre los acontecimientos de Medio Oriente a las afueras del teatro Dolby, que impedía el ingreso expedito de los invitados.

Como fuere, la instancia comenzó con una recopilación de las películas nominadas, que culminó con Jimmy Kimmel en la pantalla. El montaje incluyó al comediante sentado al lado de Margot Robbie, en una escena de Barbie. “Eres tan hermoso”, dijo la actriz. “Ya sé, no he comido en tres semanas, tengo tanta hambre, tengo que también ser anfitrión de los Oscar”, contestó el anfitrión de la ceremonia.

Posteriormente, el presentador de televisión lanzó una ácida broma sobre Madame Web, filme protagonizado por Dakota Johnson, cuya recepción fue negativa. Luego, habló sobre “la película más grande del año: Barbie”, según sus palabras.

“(La muñeca Barbie) ahora es un ícono, de hecho la nominación ideal para la directora, Greta”, dijo Kimmel. Y es que recordemos que la realizadora no fue nominada a la categoría de Mejor dirección, pese al éxito de la película. La situación se repitió con Margot Robbie, quien tampoco ocupa un puesto en las nominaciones a Mejor actriz protagónica.

“Están aplaudiendo, pero son los que no votaron por ella. Así que no actúen como que no son parte de esto. Y no quiero dejar afuera a Margot Robbie, que fue la que unió todos estos esfuerzos”, apuntó el comediante.

Asimismo, se refirió a Oppenheimer y a su director, Christopher Nolan; al actor principal, Cillian Murphy; y al secundario, Robert Downey Jr. “Este es el punto más alto de la carrera de Robert Downey Jr., bueno, uno de los puntos más altos”, dijo el anfitrión, causando risas en los presentes, al hacer alusión a su pasado con las drogas.

En tercer lugar, el presentador se refirió a Anatomía de una caída, y a la presencia del actor perruno, Messi. “Aquí estás, tal vez dio la actuación del año”.