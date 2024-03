Una agenda sin respiro: todas las producciones donde estará Pedro Pascal en los próximos meses

Pedro Pascal, actor de 48 años, se posiciona como uno de los rostros más cotizados en Chile y el mundo. Su popularidad lo llevó a convertirse en la Estrella masculina de TV en los People’s Choice Awards, donde el público elige a sus favoritos. Asimismo, por su papel protagónico en The Last of Us, se consagró como Mejor actor en los premios del Sindicato de Actores.

La agenda del chileno parece coparse, ya que en el último mes se anunció su participación en dos nuevas cintas. La primera fue Los Cuatro Fantásticos, en su nueva versión del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM), donde interpretará al líder de los superhéroes, Reed Rechard. Luego, se informó que integrará el elenco de Eddington, en compañía de la ganadora del Oscar Emma Stone y Joaquin Phoenix.

Desde películas de acción hasta una comedia romántica, es lo que se espera próximamente en la filmografía del querido actor de The Mandalorian. Sin embargo, hay otras películas menos populares donde aparece Pedro Pascal, cuyos estrenos son recientes o se avecinan en un periodo próximo. Culto hace una selección de los nuevos y próximos títulos del actor.

The Uninvited

Dirigida por Nadia Conners (La hora 11), esta comedia ya se estrenó en Estados Unidos hace solo unos días, el lunes 11 de marzo en el SXSW Musical Festival, que se realizó en Austin. En esta cinta, Pedro Pascal hace del exesposo de una de las protagonistas. Además del chileno, el elenco está integrado por Walton Goggins (Diango sin cadenas), Elizabeth Reaser (Crepúsculo) y Lois Smith (Un día de furia).

A pocos días de su estreno, la crítica ha dado opiniones positivas, por ejemplo, The Daily Beast reportó: “Con ‘The Uninvited’, uno viene por una cantidad exorbitante de interiores ostentosos y vestidos glamurosos, y se queda por Pedro Pascal, cuyo encanto nunca se queda atrás”.

La sinopsis, disponible en Filmaffinity, dice: “Un extraño se cuela en una fiesta, desencadenando una comedia de errores y una reorganización de la vida”. La fecha de estreno en Latinoamérica aún no está disponible.

Dos chicas a la fuga

“Una chica fiestera viaja de Filadelfia a Miami con una amiga más reservada. Por el camino recorren los bares y encuentran, entre otros obstáculos, una cabeza cortada en una sombrerera, una exnovia amargada, un maletín misterioso y un senador malvado”, versa la sinopsis de Dos chicas a la fuga, protagonizada por Margaret Qualley y Geraldine Viswanathan. Se trata de una comedia dramática donde Pedro Pascal es uno de los personajes secundarios, junto a otros actores reconocidos como Matt Damon y el nominado al Oscar Colman Domingo.

Esta cinta, dirigida por Ethan Coen, se estrenó en cines estadounidenses el 23 de febrero y se promete como la primera parte de una trilogía. Sin embargo, no está disponible en servicios de streaming.

Los cuatro fantásticos

Pedro Pascal, Vanessa Kirby (Napoleon), Joseph Quinn (Stranger Things) y Ebon Moss-Bachrach (The Bear) serán los encargados de dar vida al próximo cuarteto de superhéroes. Dr, Reed Richards o Mr. Fantastic es el papel que tomará el actor chileno en la nueva cinta del UCM.

Cuando se anunció la existencia de la película en 2019, el CEO de Marvel Kevin Feige, anunció que el director sería Jon Watts, quien hizo las cintas de Spider-Man del mismo universo. No obstante, ahora se indicó que el encargado será Matt Shakman (Monarch: El legado de los monstruos y Wanda Vision). Se especula que el estreno de la nueva entrega de Los Cuatro Fantásticos será el 25 de julio de 2025.

Materialists

Las redes sociales estallaron cuando Variety publicó que Pedro Pascal aparecería en una comedia romántica. Según informó el medio a inicios de febrero, el actor chileno estaría en conversaciones para protagonizar una nueva película de Celine Song, directora surcoreana tras el éxito de Vidas Pasadas, película que llegó a los Oscar en las nominaciones a mejor película ya mejor guion original.

Dakota Johnson y Chris Evas son quienes completarían la tríada de Materialists, cinta producida por A24, Killer Films y 2AM. Es importante precisar que aún no está confirmada la participación de Pedro Pascal en esta película.

Eddington

Este martes 12 de marzo se confirmó que Pedro Pascal coprotagonizará la nueva película de Ari Aster, director conocido por cintas como Midsommar, El legado del diablo y Beau tiene miedo. Además, formará parte del elenco la reciente ganadora del Oscar, Emma Stone, Joaquin Phoenix y Austin Butler.

Según confirmó A24, la productora a cargo del proyecto, Eddington será el nombre de la nueva entrega, que aún no tiene fecha de inicio de grabación o de estreno.

Freaky Tales

Se estrenó el 18 de enero de este año en el Festival de Cine de Sundance, pero aún no tiene fecha confirmada para su llegada a cines o plataformas de streaming. En esta película, Pedro Pascal es uno de los protagonistas de la historia ambientada en 1987, donde también aparecen actores como Jack Champion (Avatar: El camino del agua), Ben Mendelsohn (Rogue One: Una historia de Star Wars), Angus Cloud (Euphoria), Jay Ellis (Top Gun: Maverick) y Keir Gilchrist (Atypical).

Escrita y dirigida por Anna Boden y Ryan Fleck (ambos detrás de Capitana Marvel), Freaky Tales todavía no tiene tráiler.

The Last of Us

El papel de Joel en la adaptación del videojuego Naughty Dog posicionó a Pedro Pascal como una de las figuras claves de HBO Max. El éxito de la primera temporada de la serie hizo que la compañía anunciara una segunda, que se pronostica para inicios de 2025.

Tal como ya se vio en streaming, Pedro Pascal continuará interpretando al protagonista, mientras que Bella Ramsey tomará el papel de Bella. Se sumarán al casting Kaitlyn Dever (Nadie podrá salvarte), quien hará el personaje de Abigail ‘Abby’ Anderson; Young Mazino (Bronca) interpretará a Jesse, miembro de los Luciérnagas; Isabela Merced (Dora y la ciudad perdida) y Catherine O’Hara (Mi pobre angelito).

Robot Salvaje

Esta película de animación estadounidense contará con la voz de Pedro Pascal en uno de los roles protagónicos, junto a Lupita Nyong’o. Basada en la trilogía homónima del escritor Peter Brown, la cinta de Dreamwords cuenta la historia de un robot que naufraga en una isla deshabitada, donde debe aprender a adaptarse a su entorno. Además, terminará convirtiéndose en ‘madre’ adoptiva de un ganso huérfano.

El director es Chris Sanders, conocido por su trabajo en Cómo entrenar a tu dragón y Los Croods. El 5 de marzo se publicó el tráiler oficial de esta cinta animada.

Gladiador 2

Ya finalizó la grabación de la secuela de Gladiador 2, dirigida por Ridley Scott, director que dio vida a la primera entrega del 2000. Además de Pedro Pascal, también forman parte del elenco Denzel Washington, Joseph Quinn, Barry Keoghan y Paul Mescal, quien interpretará al protagonista de la cinta, Lucius Verus.

La única actriz de la película original que regresa al filme es Connie Nielsen, quien hará de la madre del personaje principal. Según se informó, la fecha de estreno se fijó para el 22 de noviembre de 2024.

Trópico y Weapons

Poco se sabe de la participación de Pedro Pascal en Trópico, una película dirigida por la italiana Giada Colagrande, donde participarían Willem Dafoe y Morena Baccarin.

“Raymond es contratado para espiar a Mark, un hombre de negocios estadounidense en una calurosa ciudad costera del norte de Brasil. Sin embargo, las cosas se complican cuando se enamora simultáneamente de la esposa de Mark, Lucia (Baccarin), y su hermana gemela idéntica, Lea”, dice la sinopsis disponible en Filmaffinity. No obstante, no se conocen más detalles en torno a la cinta.

Algo similar pasa con Weapons. The Hollywood Reporter sostiene que los detalles “se mantienen ocultos, pero se describe como una historia épica de terror múltiple e interrelacionada que en tono está en la línea de Magnolia de Paul Thomas Anderson”.

El filme donde actuaría Pedro Pascal sería dirigido por Zach Cregger (Bárbaro) y coprotagonizado por Renate Reinsve (La peor persona del mundo).