Los Caballeros: cómo es la serie que reversiona la película de 2019

Los Caballeros se estrenó en Netflix el 7 de marzo de este año. Es una serie de comedia dirigida por Guy Ritchie, conocido por su trabajo en Sherlock Holmes (2009) del reciente ganador del Oscar Robert Downey Jr. y Aladdin (2019). Se trata de una adaptación de la película homónima, estrenada en 2019 y dirigida por el mismo equipo.

En la cinta original, el reparto se compone de Charlie Hunnam, Henry Golding, Michelle Dockery, Colin Farrell, Hugh Grant y Matthew McConaughey. Mientras que en la nueva serie, los roles principales son interpretados por Theo James (Divergente), Kaya Scodelario (Skins) y Giancarlo Esposito (Breaking Bad).

La trama de ambas se basa en un argumento similar: Edward Horniman (Theo James), duque de Halstead, título recientemente heredado por su fallecido padre, recibe también una gran porción de tierra. El problema comienza cuando nota que esta es una de las plantas de cannabis más grandes de Inglaterra, gestionado por Bobby Glass (Ray Winstone), jefe que se encuentra en prisión; durante su presidio, su hija Susie Glass (Kaya Scodelario) se hace cargo de las gestiones.

Qué ha dicho la crítica

The Wrap opinó: “Ofrece todo lo que cabría esperar, a lo largo de ocho episodios generosos y a menudo ingeniosamente construidos que nos permiten saborear su rico estilo Ritchie a un ritmo más relajado que el de una película de dos horas”.

En la misma línea, Variety publicó una reseña positiva: “Una serie brillante sobre el legado, la familia y la emoción del autodescubrimiento”.

The Hollywood Reporter, sin embargo, no está de acuerdo con los medios anteriores: “Los fragmentos de narración no lineal parecen intentos poco entusiastas de animar una trama poco inspirada, o de recordar a un público poco atento lo que acaba de ver”.

Por último, The Guardian la califica con tres de cinco estrellas según Filmaffinity: “Es caótica pero no decepcionará a los fans. Incluso si no has visto la película, la violencia y Vinnie Jones son muy divertidas”.

De las distopías a una serie de comedia

En los protagónicos aparecen dos figuras con pasados en común. Kaya Scodelario y Theo James tienen en sus filmografías como puntos álgidos sagas distópicas que adaptaron series literarias en la década pasada.

Scodelario, por su parte, interpretó a Teresa en la saga Maze Runner, protagonizada por Dylan O’Brien. Mientras que James, es Cuatro en la trilogía Divergente, con Shailene Woodley en el rol principal. Ambos proyectos surgen de novelas juveniles distópicas, escritas por James Dashner y Veronica Roth, respectivamente.

El cruce entre ambos actores resulta entonces nostálgico para algunos televidentes, que han dejado sus interacciones en las distintas redes sociales, con comentarios como “el multiverso de las distopías”, entre otros.

Los Caballeros tiene, por el momento, una temporada con ocho capítulos. Por parte de Netflix, no se ha anunciado una segunda temporada. Desde su estreno se encuentra en el top 10 de los más vistos en Chile, debutando en el número 2.

