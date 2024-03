Cuando el amor de Ariana Grande por Eterno Resplandor de una Mente sin Recuerdos se hizo disco

El 8 de marzo de este año la artista estadounidense Ariana Grande lanzó su séptimo álbum de estudio: Eternal Sunshine. Un disco de trece canciones, que en las edición deluxe sumó cuatro más. Esta es la primera publicación de la cantante desde 2020, con Positions.

Fue uno de los álbumes más esperados para este año y la crítica lo ha recibido de buena manera. The New York Times, al respecto, publicó: “Como era de esperar, este es uno de los lanzamientos más meticulosamente elaborados y de textura más consistente de Grande: suena tan caro como los tesoros relucientes sobre los que cantó en 7 Rings, aunque carece de los comentarios susurrados, las asperezas y el humor irreverente que hicieron que esos dos últimos álbumes fueran tan divertidos. Aún así, Eternal Sunshine está inundada de una atmósfera lujosa, melodías aventureras y un peso emocional que aporta una nueva sofisticación al arte musical de Grande”.

Variety, por su parte, comentó: “Por supuesto, Eternal Sunshine (el título es irónico, claro) es profundamente autorreferencial, un diario musical de una vida vivida muy públicamente por alguien con una habilidad al nivel de Beyoncé/Taylor (Swift) para compartir lo suficiente para mantener a sus hambrientos fans informados y adivinando”.

Entre los ritmos del pop y el R&B, Grande compone un disco nostálgico, que se involucra en el amor, pero principalmente en el desamor. Recordemos que desde el lanzamiento en 2020, la artista se casó y divorció de Dalton Gomez, situación que impregna las letras de este proyecto.

Algo que los fans no han dejado pasar son las referencias a la película protagonizada por Jim Carrey y Kate Winslet, Eterno resplandor de una mente sin recuerdos, de 2004.

Eterno resplandor de una mente sin recuerdos y Ariana Grande

En varias entrevistas la cantante ha dicho ser fan de Jim Carrey; así mismo, ha coincidido con el actor en varias ocasiones: “No hay nada más loco que trabajar y pasar tiempo con alguien a quien has idolatrado y adorado desde antes de que pudieras hablar. De hecho, lo que es aún más loco es descubrir que esa persona es más especial, cálida y generosa en persona de lo que jamás hubieras imaginado”, escribió en un post de Instagram cuando fue invitada a hacer un cameo en el programa Kidding, con una foto de ambos.

Jim Carrey ha protagonizado decenas de proyectos, entre ellos La máscara (1994) y más recientemente Sonic (2020), aunque sin duda uno de sus trabajos más recordados es la cinta que en el idioma original se denomina Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Las referencias comienzan entonces desde el título del álbum.

En el video de We can’t be friends (wait for your love), publicado el mismo día del lanzamiento, se puede visualizar la inspiración con el filme, ya que en varias escenas se aprecian paralelos con la trama; uno de los más claros es cuando el protagonista de la cinta se borra los recuerdos, y de igual manera, Grande utiliza unos artefactos bastante más discretos pero que recuerdan a la película, luego de firmar un contrato en el que acepta que borren a una persona de su memoria.

En ese sentido, otro de los momentos claves que enlazan a la película y al álbum, es una escena del video en el que se ve a la pareja en la nieve, de manera casi idéntica a las imágenes que posteriormente circularon en el poster de la cinta.

Además de su fanatismo por el actor, se han encontrado más conexiones en el pasado de la cantante que pueden aplicarse a los paralelos. Su ex pareja, Mac Miller, fallecido en 2018 a causa de una sobredosis, declaró en una entrevista que la cinta de Carrey era una de sus favoritas. “Amo a Jim Carrey cuando está siendo serio. Lo hizo increíble en ese rol”, dijo a Complex en 2013 sobre la película. Y agregó: “Cuando hablo con una chica, siempre les digo que vean Eternal Sunshine. Llega profundo”.

Por último, en el video de Yes, and?, primer single del álbum, aparece una tarjeta roja con coordenadas, estas indican un lugar cerca de Montauk, en Nueva York, sector donde se desarrolla gran parte de la película.

Eternal Sunshine ya está disponible en todas las plataformas.